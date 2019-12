Vinicio Castillo y Rafael Paz ven urge control migratorio en la frontera

SANTO DOMINGO.- Los candidatos a senadores por la colación Juntos Podemos y el Partido de la Liberación Dominicana, Vinicio Castillo Semán y Rafael Paz Familia, ven urge un efectivo control migratorio en la frontera con Haití.

“La República Dominicana no tiene la posibilidad de ayudar a Haití más de lo que lo ha hecho, sin hundir a su propia gente”, afirmó Castillo Semán.

Dijo que por esa razón ha planteado el muro en la frontera, no como una iniciativa del Poder Ejecutivo, sino como una ley con referéndum, porque es una obra que no debe ser decidida por una sola persona, sino que sea el pueblo dominicano, con mayoría de votos, el que decida si lo quiere o no.

“Es necesario construir un muro en la frontera, pero no sólo como estructura física, sino una señal al mundo de que la República Dominicana va a defender su territorio, y de que la comunidad internacional no puede ver nuestro país como la salida más cómoda para desaguar los problemas haitianos”, expresó.

De su lado, Paz Familia afirmó que el tema de la migración es esencial en la República Dominicana y requiere acción por parte del Congreso Nacional.

“Hay una Ley General de Migración aprobada, hay mecanismos que son de gran importancia para lograr que nuestro país pueda mantener un flujo migratorio apropiado”, manifestó.

Informó que dentro de las acciones que impulsará desde el Congreso Nacional estará un proyecto de ley para la automatización de los sectores que utilizan mano de obra no calificada, el sector de la construcción y el sector agrícola.

Explica que sustituyendo la mano de obra no calificada extranjera por maquinas que permitan mantener niveles de productividad y reducir los costos, se logrará reducir la presión de los sectores productivos que requieren o utilizan mano de obra extranjera y que fomenta la entrada descontrolada de los vecinos haitianos.

“Es necesario apropiar fondos en el Presupuesto Nacional para mejorar la infraestructura fronteriza. Hay inversiones que ha estado haciendo Las Fuerzas Armadas para asegurar la frontera, pero se requiere ir mucho más allá”.

Los candidatos a senadores por el Distrito Nacional fueron entrevistados en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7.

of-am