Víctor D’Aza retira aspiraciones presidenciales por el PRM

D’Aza dijo seguirá fortaleciendo la institucionalidad municipal.

SANTO DOMINGO.- El secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Victor D’Aza, anunció hoy su decisión de retirar su intención de participar en la precandidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028.

La decisión fue tomada, según un comunicado, luego de un profundo proceso de reflexión y con la firme convicción de que la cohesión y unidad del país deben ser la prioridad.

Para el anuncio ante miembros de la prensa, D’Aza estuvo acompañado de importantes figuras del partido, entre ellos, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, la vicepresidente de la misma, Dhaurelly D’Aza, así como de Deligne Ascensión, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, Rafael Santos Badía, secretario de Educación y doctrina del PRM, entre otros.

Se unieron al acto dirigentes y compañeros perremeístas y ciudadanos que apoyaban el proyecto del veterano político de Villa González.

El también miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, expresó su agradecimiento a todos aquellos que lo han apoyado en su compromiso por una mejor nación.

Resaltó la importancia de escuchar las inquietudes de los dominicanos y cómo cada conversación en su recorrido por el país, desde que anunció sus aspiraciones, ha reafirmado su compromiso con el bienestar de la República Dominicana.

“Hoy más que nunca, el PRM debe mostrarse unido y sólido, enfocado en garantizar estabilidad para las familias dominicanas, tal y como ha venido trabajando el compañero Luis Abinader, presidente de todos los dominicanos “, afirmó D’Aza.

El veterano político destacó su determinación por seguir impulsando la institucionalidad municipal, así como su compromiso en trabajar junto a líderes locales y nacionales para consolidar un PRM que siga transitando de la mano de la transparencia, moderno y cercano a la gente.

“Esta ha sido una decisión para servir mejor, seguiré fortaleciendo la institucionalidad municipal, impulsando la política de un solo gobierno, al tiempo que continuaré siendo un ente de coordinación, intermediación y de acompañamiento a los gobiernos locales”, aseguró el funcionario, reiterando su lealtad a las bases del PRM y su inquebrantable dedicación al país.

Con este gesto de responsabilidad y madurez política, Víctor D’ Aza reafirma su compromiso con la unidad y el futuro del país, asegurando que seguirá trabajando incansablemente por el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los dominicanos, como lo ha venido haciendo.

