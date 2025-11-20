Vicepresidente PLD ve situación RD es «un verdadero desastre»

SANTO DOMINGO.- Yván Lorenzo, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), describió la situación que se vive en República Dominicana como “un verdadero estado de crispación”.

“Los dominicanos hoy en día vivimos en un verdadero pandemonio en todos los ámbitos de la vida nacional”, dijo ex exsenador de Elías Piña.

Explicó que después del apagón general no existe seguridad alguna y la gente vive en una situación de incertidumbre.

“Es que el Gobierno del PRM ha enseñado que no existe seguridad alguna en todos los ámbitos”, dijo Lorenzo para entrevistado en el programa Politihablando RD.

SECTORES PRODUCTIVOS ESTÁN PARAIZADOS

Considera que la situación vivida por la gran mayoría de ciudadanos requiere de atención especializada de profesionales de la conducta humana como psicólogos o psiquiatras.

Lorenzo señaló que todos los sectores productivos están paralizados, incluyendo la construcción, el agropecuario, el comercio, entre otros en un entorno económico de bajo crecimiento.

“La economía está paralizada, la tasa de cambio en alza, los apagones y altas facturas están socavando la economía hogareña, situación que se complica con el alto costo de la vida” agregó.

