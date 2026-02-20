Vice participa en presentación sobre avances Medio Ambiente

Raquel Peña

SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participó en la presentación de los avances institucionales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el ministro Paíno Henríquez, como parte de la agenda de transformación que impulsa esa entidad.

Durante la jornada, el ministro sostuvo un encuentro con representantes del sector empresarial de la región Norte y de la Asociación de Constructores de Viviendas del Cibao, en el que se abordaron prioridades vinculadas al desarrollo sostenible, la protección de los recursos naturales y la necesidad de fortalecer los procesos ambientales bajo criterios técnicos y reglas claras.

Afirmó que “desde el Ministerio de Medio Ambiente impulsamos una gestión ambiental moderna y firme, enfocada en reducir la burocracia sin debilitar el control, fortalecer la transparencia y garantizar el cumplimiento de la ley como base del desarrollo sostenible del país”. Añadió que la protección ambiental no constituye un obstáculo para el crecimiento económico, sino una condición para su permanencia en el tiempo.

Destacó que la transformación institucional en curso prioriza la toma de decisiones sustentadas en datos, la trazabilidad de los procesos y el fortalecimiento de la fiscalización en el territorio, con un enfoque orientado a resultados.

Entre las acciones presentadas figuran la digitalización de servicios, el fortalecimiento del SIGEORD, la modificación del reglamento de permisología ambiental y la estandarización de los Términos de Referencia. También se informó sobre la integración de la Línea Verde a un sistema estructurado de inspección, reporte y seguimiento.

Durante la presentación se expusieron avances en la protección de cuencas hidrográficas, con énfasis en las zonas altas como elemento clave para la seguridad hídrica y la sostenibilidad productiva. Asimismo, se pasó balance a la gestión de residuos sólidos, incluyendo la transformación del vertedero de Duquesa, la recuperación de los ríos Ozama e Isabela y la implementación del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Responsabilidad Extendida del Productor.

El ministro reiteró la política de tolerancia cero frente a los ilícitos ambientales y la coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental y la Procuraduría General de la República, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, para asegurar respuestas oportunas y sanciones conforme a la ley.

En materia climática y forestal, se destacaron las acciones frente al cambio climático y el fortalecimiento del equipo nacional de manejo de incendios forestales y guardaparques, lo que ha permitido reducir los daños provocados por fuegos y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

Con su participación en esta jornada, Peña respaldó los esfuerzos orientados a consolidar una gestión ambiental moderna, alineada con la visión de desarrollo sostenible que impulsa el Gobierno del presidente Luis Abinader.