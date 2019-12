Vice Margarita Cedeño celebra logros de familias en Prosoli

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Vicepresidencia de la República junto a más de 500 representantes de las familias del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) de la región del Cibao, realizó el lunes su tradicional almuerzo navideño para celebrar los logros alcanzados por la principal herramienta de lucha contra la pobreza del Gobierno dominicano.

La festividad realizada en el Gran Arena del Cibao estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, la directora general de Prosoli, Altagracia Suriel, y congregó a decenas de colaboradores de las instituciones adscritas al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (CGPS).

La vicemandataria dijo a las familias participantes que en Prosoli tienen un aliado, que brinda oportunidades de progreso y avances para que sean protagonistas de sus propios destinos.

Indicó que la iniciativa social continuará el próximo año contribuyendo a que cada miembro de hogar esté saludable, tenga su identificación al día, alcancen su desarrollo económico y sus hijos estén en la escuela.

“Me gusta servir, me gusta ser útil, y que bueno que puedo hacerlo a través de la coordinación de Gabinete de Políticas Sociales que me encargó el presidente Danilo Medina; a la verdad que es mucho trabajo, pero me gusta, cuando hacemos la labor que nos apasiona no la consideramos trabajo”, manifestó.

Acompañaron en la mesa principal a la Vicepresidenta el director del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Héctor Medina; las damas Soraya Checo; Silvia Vela; Bernardette Hernández de Bermúdez; Juliana Ramia; Alejandrina de León y el padre Juan Morillo, párroco de la iglesia San Gerónimo de los Altos de Rafey.

Desde el 2012 a la fecha, a nivel nacional más de 890 mil familias en pobreza han recibido la transferencia monetaria condicionada Comer es Primero, mientras que más de 257 mil nuevos hogares fueron incorporados al programa en dicho período.

wj/am