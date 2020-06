Venezuela sostiene que Guaidó está refugiado en la Embajada de Francia

Juan Guaidó

CARACAS.- Después de que Nicolás Maduro insinuara hace unos días que Juan Guaidó estaba “escondido” en una sede diplomática, este jueves ha sido el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien ha sostenido que el dirigente opositor está cobijado en la Embajada de Francia en Venezuela. París, por su parte, ha negado esta información.

“Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se (los) lleve por la fuerza. No se puede, no se puede”, fue la respuesta de Arreaza a una periodista que preguntó por la supuesta presencia de Guaidó en la Embajada gala durante una entrevista radiofónica.

“Esperamos que estos gobiernos cambien de opinión”, sostuvo el responsable de las Relaciones Exteriores de Venezuela, que exhortó a los dos países europeos a que “entreguen a aquellos que quieren escapar de la Justicia venezolana”.

Además, Arreaza calificó la situación de “profundamente irregular”. “Es una pena para la diplomacia de España, es una pena para la diplomacia de Francia lo que ha sucedido, y pagarán el precio muy, muy pronto”, advirtió el ministro.

Por su parte, Francia ha negado este mismo viernes que el líder opositor se haya refugiado en cualquiera de sus sedes diplomáticas en Caracas. “El señor Juan Guaidó no se encuentra en la residencia francesa en Caracas”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado, según recoge France24. “Hemos confirmado esto repetidamente a las autoridades venezolanas”, agregaba la nota.

España y Francia reconocen a Guaidó

España y Francia son dos de la cincuentena de países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La referencia a España se debe a que el también opositor y mentor de Guaidó, Leopoldo López, se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas, después de haber escapado de su arresto domiciliario y protagonizado un fallido alzamiento con un grupo de militares liderado por Guaidó el 30 de abril de 2019.

El propio Guaidó contestó a las insinuaciones de Maduro de hace tres días que aludían a que se encontraría refugiado en alguna sede diplomática: “Estoy donde siempre, con la gente”, dijo, y agregó: “Te mienten”, aunque no señaló ningún otro indicio sobre su paradero.