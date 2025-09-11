VENEZUELA: Maduro recibe al político dominicano Miguel Mejía

CARACAS.- El presidente Nicolás Maduro recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores al dirigente político dominicano Miguel Mejía, conocido como Miguelón, para reforzar lazos por la paz del Caribe.

“Dimos la bienvenida en el Palacio de Miraflores a Miguel Mejía, ‘Miguelón’, quien nos trajo la bendición de la Virgen de Altagracia desde la República Dominicana”, expresó Maduro a través de su canal de Telegram.

En compañía de la primera dama, Cilia Flores, Maduro compartió con Mejía, quien se encuentra de visita en la capital venezolana y destacó que “juntos, a los pueblos del Caribe, reafirmamos nuestro compromiso con una paz que es genuina y duradera”.

Mejía nació en 1955 en Villa Francisca, Santo Domingo, y desde joven estuvo vinculado a los movimientos estudiantiles y revolucionarios; es abogado, formó parte del Movimiento Popular Dominicano (MPD) y se identificó desde su juventud con el marxismo-leninismo.

Durante el Gobierno del presidente Danilo Medina, fue ministro para las Políticas de Integración Regional, a través del decreto 246-16. Además de ser el secretario del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Mejía es asesor de asuntos internacionales de la Universidad Dominicana O&M.