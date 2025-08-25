Venezuela envía 15 mil militares a la frontera con Colombia
CARACAS 25 Ago.- El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado este lunes el despliegue de 15.000 militares en la región fronteriza con Colombia para reforzar la seguridad en la zona y combatir el tráfico de droga.
En particular ha destacado la creación de una «unidad de respuesta rápida» y la activación de la «Zona de Paz #1» en Zulia y Táchira, donde se utilizarán drones, embarcaciones, aviación y otros vehículos para custodiar la frontera.
«Nuestro Presidente ha decidido activar de manera inmediata la Zona de Paz número uno, que incluye al estado Táchira y al estado Zulia, y ha ordenado un gran refuerzo operacional de lo que ya existe allí porque estamos operando desde hace bastante tiempo desplegados con URRA (Unidades de Reacción Rápida de Combate) y con operaciones militares y policiales puntuales», ha explicado.
El ‘número dos’ del presidente Nicolás Maduro ha asegurado que «debemos estar alrededor del 70 y el 80 por ciento de decomiso de (droga) lo que intentan pasar por Venezuela».
«Hemos decomisado una cantidad de droga extraordinaria este año, una cantidad de droga que supera cualquier cálculo. Lo saben internamente (…). El que intente pasar droga por Venezuela sabe que tendrá una respuesta contundente (…). Venezuela no será territorio para el paso de droga», ha resaltado.
Además, ha revelado que Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha desmantelado este fin de semana un astillero para la construcción de submarinos para el narcotráfico en el estado de Delta Amacuro. «Agarramos a unos ciudadanos colombianos expertos en fibra para la elaboración de estas embarcaciones. Ellos están hablando de quién los llevó», ha relatado.
Cabello se ha referido por otra parte a la líder opositora María Corina Machado, a la que ha vinculado nuevamente con planes violentos y conspiraciones y ha acusado de tener vínculos con el narcotráfico internacional.
«El Cártel de Jalisco tiene contacto con María Corina Machado, no con el Gobierno. Los narcotraficantes colombianos y paramilitares tienen contacto, es con ella a través de (Álvaro) Uribe, de (Iván) Duque», ha apuntado en referencia a dos expresidentes colombianos.
of-am
ASI ES QUE TIENE HACER DONAD TRUMP PARA QUE NO ENTTRE LA DROGA A EE.UU. PONER 50 MIL SOLDADOS EN SU FRONTERA PARA QUE NO ENTRE NI LIQUIDA UNA GOTA DE DROGA. SI DE VERDAD NO QUEREMOS DROGA, QUE HAGA COMO LO ESTA HACIENDO CON LOS DELINCUENTES EN WASHINGTON, QUE LE META SOLTADOS A COMBATIR LOS VENDEDORES Y TAMBIEN LOS PUNTOS GRANDES DONDE LA ALMACENAN.HAGALO ASI DON DONAL TRUMP QUE LO ADMIRO MUCHO SUS VALIENTES DECISIONES.
…
La población de Venezuela es de aproximadamente 30.518.260 habitantes, según un estimado de 2024, y se encuentra en la posición 41 a nivel mundial. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (España): 30.518.260 habitantes en 2024. Wikipedia: 26.458.853 habitantes estimados en 2024. Datosmacro.com: 28.213.017 habitantes en 2022. La población del país ha disminuido en los últimos años, con una gran cantidad de personas que han emigrado buscando protección y una mejor vida, según el ACNUR. Para el 15 de mayo de 2025, se reporta que aproximadamente 7,9 millones de personas han salido del país,____ LO QUE QUIERE DECIR QUE… Leer mas »
Venezuela’s population is approximately 30,518,260 as of 2024 estimates, ranking 41st in the world. Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation (Spain): 30,518,260 inhabitants in 2024. Wikipedia: 26,458,853 inhabitants estimated in 2024. Datosmacro.com: 28,213,017 inhabitants in 2022. The country’s population has been declining in recent years, with large numbers of people emigrating in search of protection and a better life, according to the UNHCR. By May 15, 2025, it is reported that approximately 7.9 million people have left the country, ____ WHICH MEANS THAT NOW EACH VENEZUELAN GETS MORE MONEY IF THEY PUT THEM IN THEIR WAY AND OCCUPY… Leer mas »
DEBEN APROVECHAR AHORA Y QUEMAR, CON DRONES INCENDIARIOS , UNA FRANJA DE 20 KILOMETROS A TODO LO LARGO DE LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA , PARA TERMINAR CON LA RELACION FRONTERIZA ENTRE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS ,CONJUNTAS ,ENTRE LOS DOS PAISES ,COMO LA FARC Y EL ELN EN CONTUBERNIO CON EL EJERCITO DE MADURO .
SE DEBE HACER ESE SACRIFICIO POR EL BIEN DE LA REGION Y SUS POBLADORES .