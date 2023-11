Velerista Adeury Corniel fija meta de llegar a los JJOO París 2024

Raúl Aguayo, Adeury Corniel, Félix Payano, presidente de la Federación Dominicana de Vela (Fedovela) e Irina Pérez.

SANTO DOMINGO.- Adeury Corniel logró subir al pódium en los Juegos Panamericanos que finalizaron el pasado domingo en Santiago de Chile, al conquistar la medalla de bronce en la modalidad Formula Kite, de vela, por lo que ahora la meta es lograr el pase y pelear por una presea en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“En los Juegos Panamericanos no logramos la plaza para ir a las olimpiadas, es un proceso que continúa abierto y estamos haciendo ese proceso para ganar esa plaza a París”, indicó Félix Payano, presidente de la Federación Dominicana de Vela (Fedovela), al participar este miércoles en una rueda de prensa de celebrada en el salón de actos del Comité Olímpico Dominicano (COD), Juan Ulises García Saleta.

“Tenemos siete u ocho meses de trabajo que nos quedan por delante, y que de alguna manera vamos a necesitar, no solo el apoyo del Comité Olímpico, del Ministerio de Deportes y del Gobierno en sentido general, sino del apoyo de empresarios que nos permitan desarrollar y financiar esta campaña, que no solo requiere entrenamiento, equipo y fogueo, sino que también requiere un largo tiempo fuera del país haciendo ese periplo”, explicó el presidente de Fedovela.

Payano, quien estuvo acompañado del atleta Corniel, por el secretario general del COD, Luis Chanlatte, por Iriana Pérez y Raúl Aguayo, primera y segundo vicepresidente de Fedovela, dijo que esta medalla y es fruto del trabajo que se ha realizado por el desarrollo de este deporte en el país.

“Lo que estamos cosechando con estos atletas es fruto de ese trabajo”, agregó.

Por su parte, Corniel reconoció el empeño que ha puesto Fedovela para lograr las condiciones que les permita salir a competir por el cupo a los Juegos Olímpicos y precisó que entiende que no es una tarea fácil, pero que cuenta con la motivación y la determinación para alcanzar esa meta.

“Siento mucho orgullo de cómo me están apoyando. Sabemos que se requiere de mucho trabajo y eso es lo que siempre he soñado hacer, igual se ha venido trabajando, no vamos a parar y cada vez me he venido motivando más”, externó el medallista panamericano.

“Entendemos que si podemos lograrla. Yo quiero estar ahí con la medalla de 2024”, señaló Corniel, al hablar de sus objetivos de cara a los Juegos Olímpicos.

Por su parte, Aguayo, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, destacó la gran oportunidad que constituye para el país lograr la clasificación de Corniel a la cita olímpica de Francia, en 2024.

“Esta nueva disciplina, que estará en unos Juegos Olímpicos por primera vez, ahora en París 2024. Desde ese punto de vista tenemos la ventaja de que no hay nadie que haya vivido la experiencia olímpica en su categoría en particular”, explicó Aguayo.

El miembro del Comité Ejecutivo del COD, Luis Chanlatte, reconoció el trabajo y los resultados obtenidos vela para la República Dominicana en los diversos eventos del ciclo olímpico.

“Nosotros nos sentimos bien. No es un deporte masivo, pero en cada ciclo olímpico siempre se inserta, lo que habla bien del trabajo mancomunado que realiza”, sostuvo el secretario general del COD.

La Federación de Vela estuvo representada en el certamen continental por Corniel (Formula Kite), Samuel Pérez (Windsurf IQFoil) y Esneiry Pérez (Sunfish) junto con los entrenadores Iván Pastor y Javier Ocariz,

Vela fue uno de los 12 deportes que subieron al pódium en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Payano agradeció el apoyo del COD, de los Ministerios de Deportes y Turismo, así como del Grupo Creso, quienes han sido fundamentales para alcanzar el éxito en Chile.

