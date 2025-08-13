Uruguaya es condenada en RD por cometer un fraude eléctrico

Santo Domingo, 12 ago (EFE).- Un tribunal condenó a 20 días de prisión y al pago de 20 salarios mínimos del sector público a una uruguaya hallada culpable de fraude eléctrico, tras acusaciones en se sentido de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

Julia Noelia Velásquez Charpantie también deberá pagar 394,422 pesos como tasación de la energía consumida y no pagada, y otros 500,000 pesos como indemnización a la Empresa Distribuidora de Energía Edesur.

Sobre el caso, el Ministerio Público indicó que se hizo una inspección y se levantó acta de fraude en fecha 14 de diciembre de 2022 en una residencia del sector Bella Vista, Distrito Nacional, dijo el órgano persecutor en una nota.

La comisión del fraude eléctrico se realizó en un medidor a 240 V, impidiendo el registro de la energía eléctrica consumida, por lo que no se podía cuantificar la energía real dejada de pagar.

El procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), indicó que la sentencia fue impuesta por violación a la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07.

Velásquez Charpantie fue condenada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, luego de que el pasado en julio pasado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitiera en su contra auto de apertura a juicio a solicitud del Ministerio Público.EFE

