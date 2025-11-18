Esperan 400 mil colombianos visiten R. Dominicana 2025

Turistas llegando por el aeropuerto de Punta Cana.

SANTO DOMINGO.- Colombia se ha consolidado como uno de los principales emisores de turistas hacia la República Dominicana. Se espera que el presente año 2025 cierre con un récord de casi 400 mil visitantes, marcando un crecimiento sostenido desde 2021..

El ministro de Turismo, David Collado, ofreció la información al presentar un informe de su estrategia para impulsar el sector, en el que destacó la diversificación de mercados, la inversión en conectividad aérea y la mejora de infraestructuras públicas como ejes centrales del crecimiento reciente.

“Tras la pandemia, el país implementó medidas para sostener la actividad, entre ellas incentivos para el turismo interno financiados por la banca dominicana, lo que permitió reactivar la ocupación hotelera durante los fines de semana”, manifestó.

MAS DE 500 MIL ARGENTINOS VENDRAN A RD POR PRIMERA VEZ

Collado señaló que también más de 500.000 argentinos habrán visitado República Dominicana este año por primera vez. y que también hay crecimiento en el flujo de turistas procedentes de Brasil, Chile y México

Según el Ministro, este comportamiento está vinculado a la expansión de aerolíneas dominicanas hacia ciudades latinoamericanas y a una mayor competitividad en tarifas.

El crecimiento del turismo de cruceros también ha sido notable, según dijo. Desde la pandemia, el país registra un aumento del 300 % en la llegada de visitantes por esta vía, impulsado por la apertura de nuevas terminales en la zona norte.

PERDIDA DE 600 MIL TURISTAS POR CONFLICTO RUSIA-UCRANIA

Sin embargo, el Ministro dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania representó un golpe para el sector, dada la pérdida de aproximadamente 600.000 turistas provenientes de ambos países.

Ante este escenario, dijo, el país redirigió su ofensiva comercial hacia Canadá y Latinoamérica, mercados que han mostrado un comportamiento creciente”, explicó el funcionario.

an/am

FUENTE: EL ESPECTADOR