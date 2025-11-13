Un nuevo centro de atención para niños autistas abre en SDE

La inauguración de Nuestra Casita, un centro ocupacional para niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista.

SANTO DOMINGO ESTE.- Con el compromiso de ofrecer las mejores atenciones abrió sus puertas Nuestra Casita, un centro ocupacional para niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista.

El nuevo centro implementa en sus aulas un programa grupal, diseñado para aprender a trabajar en equipo, fortalecer su comunicación, desarrollar en los niños sus habilidades sociales y cognitivas para llevar una vida independiente.

El programa está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre ocho y doce años de edad, con servicios en horario de 7:45 de la mañana a doce de la tarde de lunes a viernes, en sus instalaciones de la calle Hermanas Mirabal #42 en Altos de Cancino, Santo Domingo Este, próximo a la carretera Mella.

El personal de Mi Casita está integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales, encabezado por la licenciada Miladys Rosario Encarnación, psicóloga clínica y encargada de la implementación de los programas del nuevo centro de terapias para niños y adolescentes autistas.

“Los espacios de Nuestra Casita están diseñados para disfrutar de un ambiente seguro, de inclusión, y estimulante para el aprendizaje, donde los niños participan en actividades para el desarrollo de sus habilidades funcionales y dinámicas grupales que promueven la interacción social”, expresó Miladys Rosario Encarnación.

Agregó que en el centro se ofrecen programas individuales de enseñanza especializada, adaptados a las necesidades y fortalezas de los niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista.

“También ofrecemos asesoría a padres y cuidadores para brindarle estrategias que puedan utilizar en sus hogares y otros ambientes a favor del desarrollo de los niños y niñas con esta condición”, explicó Rosario Encarnación.

Indicó que para mayores informaciones sobre Nuestra Casita pueden acercarse a sus instalaciones, visitar sus redes sociales o llamar al teléfono 849-517-2058.

of-am