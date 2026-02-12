Un fuego afecta tienda L&R Comercial en Charles de Gaulle

L y R Comercial.

SANTO DOMINGO.- Un fuego afectó la tarde de este jueves la tienda L&R Comercial, sucursal de la Charles de Gaulle, en el municipio Santo Domingo Norte.

Se trata del segundo incendio este día en establecimientos comerciales, ya que esta madrugada una fábrica de plásticos en el municipio de Haina también fue afectada por un siniestro.

Este último fue en la empresa Katae Group, dedicada a la manufactura y comercialización de productos plásticos para la industria de la alimentación.

an/am