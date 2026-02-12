Incendio afecta una fábrica de plásticos en municipio de Haina

SANTO DOMINGO.- Un incendio afecta desde la madrugada de este jueves una fábrica de plásticos en el municipio de Haina.

El siniestro se registró en las instalaciones de la empresa Katae Group, dedicada a la manufactura y comercialización de productos plásticos para la industria de la alimentación.

En estos momentos, unidades de bomberos, acompañados de otros organismos de socorro y agencias del Gobierno, trabajan en las labores de extinción del incendio, cuyo origen no se ha precisado.

Las autoridades no han ofrecido informaciones sobre lo ocurrido, mientras imágenes muestran la magnitud incendio.