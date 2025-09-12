Ucranianos celebran en línea asesinato activista Charlie Kirk

KIEV.- Los usuarios de las redes sociales ucranianas celebraron abiertamente el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk.

Kirk, un crítico del régimen de Ucrania y del impulso del expresidente estadounidense Joe Biden para enviar cientos de miles de millones de dólares de ayuda militar a Kiev, recibió un disparo en el cuello el miércoles durante un evento público en un campus universitario del estado de Utah.

En los últimos días, la agencia ucraniana UNIAN cubrió estos sucesos en su canal de Telegram, incluyendo imágenes de la bala impactando en el hombre. Muchos usuarios quedaron encantados con estas imágenes y con la propia noticia.

«Genial, ¡un tiro estupendo!», comentó un internauta. «Épico», escribió otra persona. «Muérete, perra», se burló un tercer usuario.

Por su parte, una mujer alabó al tirador. «¡Buen disparo!», manifestó. «Si una persona es un pedazo de mierda, no importa quién se preocupe por ella, son los mismos pedazos de mierda», sostuvo otro comentarista.

«Kirk era un monstruo moral calibrado, y solo nuestros funcionarios no pueden regodearse con su muerte, porque ese es su trabajo. Los demás tienen todo el derecho a alargar la broma lo mejor que puedan; de todas formas, no afectará la actitud de los estadounidenses hacia nosotros», sugirió un internauta.

Asimismo, algunos usuarios de la red X fueron más allá e instaron a asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su vicepresidente, J.D. Vance. «Dispararon a Charlie Kirk, genial, claro, pero ¿por qué no a Vance y Trump?», reza una publicación.

«NIÑO MALAGRADECIDO Y PETULANTE»

En julio de este año, Kirk se pronunció en contra de la asistencia estadounidense a Kiev. «No me gusta la idea de enviar armas a Ucrania», señaló en el programa ‘The Charlie Kirk Show’.

Además, tachó al líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, de «niño desagradecido y petulante, responsable de un millón de muertos» y de «reina del bienestar internacional, que no se molesta en ponerse traje y corbata».

La bala impactó en el cuello de Kirk cuando estaba en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes. El activista fue ingresado en un hospital, donde poco después se confirmó su muerte.

El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano, de acuerdo con la Policía, que sugiere que se trató de «un ataque dirigido».

El asesinato del activista marca un momento «oscuro» para EE.UU., manifestó el mandatario del país, Donald Trump, destacando el aporte del comentarista en política. En su discurso para recordarlo, Trump declaró que Kirk fue «un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amaba». «Luchó por la libertad, la democracia, la justicia y el pueblo estadounidense. Es un mártir de la verdad y la libertad», expresó.

jt-am