Ucrania denuncia que Rusia le lanzó 150 drones y siete misiles

KIEV, 5 Sep. – Las Fuerzas Armadas de Ucrania denunciaron este viernes el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte del Ejército de Rusia contra el país durante las últimas horas, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Indicaron en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 157 drones kamikaze y señuelos así como seis misiles guiados ‘S-300’ y un misil ‘Kh-59’.

Especificaron que 121 aparatos no tripulados han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, confirmaron que los siete misiles y un total de 35 drones han alcanzado objetivos en diez puntos del país, sin detalles sobre las zonas atacadas o la presencia de víctimas, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre esta nueva oleada de ataques contra Ucrania.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha subrayado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea del país han destruido más de 90 aparatos no tripulados ucranianos, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

Manifestó que 15 aparatos han sido derribados en la región de Briansk, a los que se suman trece en Rostov, doce en Tula, once en Kaluga, nueve en Riazán, siete en Vorónezh y cinco en Kursk y Oriol, respectivamente.

sp-am