UCRANIA: Al menos 3 muertos y diez heridos por ataques rusos

KIEV, 17 Nov. (EUROPA PRESS) – Al menos tres personas han muerto y otras diez han resultado heridas, incluidas tres niños, a consecuencia de un ataque con misiles efectuado este lunes por el Ejército ruso en Balaklia, en el este de Ucrania, han denunciado las autoridades locales.

El jefe de la Administración militar de esta localidad situada en la provincia de Járkov, Vitali Karabanov, ha confirmado la cifra en su canal de Telegram, si bien ha indicado que se trata de información preliminar puesto que los equipos médicos y de emergencias continúan trabajando en las zonas afectadas.

Asimismo ha señalado que hasta el momento hay diez heridos, entre ellos menores «nacidos en 2011, 2007 y 2010», mientras que el total de víctimas incluye nueve personas hospitalizadas. «Todas están recibiendo el tratamiento necesario», ha asegurado, lamentando que «siguen llegando llamadas» sobre posibles nuevos afectados.

El ataque ha tenido lugar poco antes de las 1.49 horas de este lunes (hora local, 00.49 en España peninsular y Baleares), cuando Karabanov ha denunciado en la misma plataforma que «el enemigo lanzó dos ataques con misiles contra el centro de la ciudad de Balaklia».