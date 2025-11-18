UASD rinde homenaje en natalicio de Máximo Gómez

Santo Domingo, 18 nov.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) resaltó hoy la dimensión histórica del Generalísimo Máximo Gómez al conmemorar el 189 aniversario de su natalicio con una ofrenda floral en el centro de altos estudios.

El profesor Luis de León, coordinador de la Cátedra extracurricular José Martí, lo recordó como uno de los estrategas militares más notables de las Antillas, cuya disciplina, firmeza y visión lo convirtieron en un referente del liderazgo patriótico.

Destacó el papel determinante del banilejo en la lucha por la independencia de Cuba, donde su talento táctico y su compromiso con la libertad marcaron momentos decisivos de la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y la Guerra Necesaria (1895-1898).

Subrayó que el legado de Gómez trasciende fronteras y continúa como símbolo de unidad, sacrificio y vocación libertaria en el Caribe.

Se refirió, además, a la importancia de estudiar a profundidad en la República Dominicana la trayectoria de Gómez para comprender el alcance de su pensamiento.

En un aparte con Prensa Latina, De León señaló que conocer su legado permite valorar la influencia que ejerció en la configuración de los ideales independentistas del Caribe, en tanto resaltó sus vínculos con el Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

Asimismo, remarcó la necesidad de que los pueblos de América Latina y el Caribe se apropien de su historia, identifiquen a sus próceres y fortalezcan su conciencia colectiva.

Solo desde ese conocimiento â€»afirmóâ€» es posible defender con firmeza la identidad, la soberanía y los valores que unen a la región, expresó a este medio de prensa.

