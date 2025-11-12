UASD anuncia celebración de los Juegos “Tony Barreiro” 2025

SANTO DOMINGO.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la celebración de la versión 44 de los Juegos Deportivos Universitarios “Tony Barreiro”, que arrancan el viernes 18 de noviembre, con la participarán de mil 810 atletas en 50 disciplinas; y que serán dedicados, al director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.

La vicerrectora de Extensión y vicepresidenta del comité organizador de los juegos, maestra Rosalía Sosa Pérez, hizo el anuncio durante una rueda de prensa en el Museo de la Rectoría, donde estuvo acompañada del secretario general de la academia, maestro Pablo Valdez, y del director de Deportes, maestro Julio Gómez.

Sosa Pérez indicó que este jueves 13 a las 11 de la mañana recibirán la antorcha que ha recorrido todos los recintos, centros y subcentros de la academia, como preámbulo de la inauguración el día siguiente a las 4 de la tarde.

De su lado, el director de Deportes de la academia, maestro Julio Gómez informó que con este evento deportivo la UASD reafirma su compromiso con los juegos universitarios, al brindar un sólido respaldo económico y logístico a la organización, lo cual promete consolidarse como uno de los más destacados en la historia del centro de altos estudios.

Gómez destacó que esta edición cuenta con todo el respaldo económico, para garantizar que los juegos se desarrollen con éxito y se conviertan en una verdadera realidad deportiva. “Hemos avanzado bastante; principalmente, las instalaciones están en óptimas condiciones. Todo el mundo quiere utilizar las instalaciones de la UASD”, señaló.

Las competencias de los juegos se llevarán a cabo en las instalaciones del campus universitario de Santo Domingo, donde participarán disciplinas como el: Fútbol Femenino, Baloncesto Femenino, Futsal Maculino, Baloncesto Masculino, Softbol Femenino, Softbol Masculino, Béisbol, Jiu Jitsu, Karate, Taekwondo, Tenis de Mesa, Voleibol Femenino, Voleibol Masculino, Ajedrez, Atletismo, Judo, Kendo, Tenis de Campo, Halterofilia, Tiro con Arco y Flecha y Kick Boxing.

Además, participaron en la actividad, el director técnico de la Escuela de Deportes, ingeniero Carlos Julio Sánchez, el maestro Franklin Severino, docentes, atletas, servidores universitarios y estudiantes.

