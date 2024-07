Turismo y educación

El autor es empresario. Reside en Santo Domingo.

El turismo en su más amplio significado se ha convertido con el paso del tiempo en la locomotora que impulsa la economía dominicana. Es una de las actividades que más aporta al crecimiento del PBI, así mismo por sus eslabonamientos con otros sectores, contribuye a la dinamización de ellos, multiplicando su bienhechora influencia sobre la creación de empleos y la agilización de las más diversas actividades.

De acuerdo con expertos en la materia, nuestro país tiene un enorme potencial aún inexplotado que le permitirá continuar aprovechando este rico filón durante mucho tiempo.

Es necesario reconocer que durante esta administración se le ha dado especial atención a los polos turísticos, y problemas como el de las aguas servidas, la arrabalización de los entornos hoteleros, la seguridad pública, etc., han comenzado a ser enfrentados con determinación.

Areas costeras

Otra labor importante, que está llevando a cabo el Ministerio de Turismo, es la rehabilitación de algunas áreas costeras que se encontraban en abandono, merecen especial mención el malecón de la Avenida España, el de Cabrera y otros más, así como las facilidades de acceso y servicios construidas en Guayacanes, Miches, Macao, y Las Terrenas.

En este renglón, no podemos dejar de mencionar, el magnífico trabajo de remodelación, embellecimiento, y construcción de nuevos parqueos realizado por la Alcaldía del Distrito Nacional en todo el paseo marítimo que circunda parte de la Capital, esto le ha dado una nueva dimensión al que considero el Malecón más bonito del mundo.

En la República Dominicana, se ha escogido el modelo de todo incluido, prácticamente en todos los hoteles hasta el momento éste ha demostrado ser exitoso, aunque desde mi punto de vista el mismo es muy susceptible de afectarse por cualquier cambio en los precios, inestabilidad política, problemas medio ambientales, etc. En adición a esto, la capacidad adquisitiva de este segmento es limitada, siendo sus gastos fuera de los hoteles, muy bajos.

Cambio de modelo

Desde hace cierto tiempo, se está produciendo un lento cambio encaminado a atraer visitantes de mayores ingresos, más interesados en un turismo de alto nivel, con opciones culturales y gastronómicas diferentes.

Esta nueva estrategia requiere, además de establecimientos hoteleros diseñados y construidos para ese propósito, un personal con la educación y las habilidades necesarias para manejar este nuevo segmento, algo que en el país es muy difícil de conseguir.

Mejorar el nivel educativo de nuestra fuerza de trabajo es más que necesario, pues no sólo beneficiaría al sector de la hostelería, también permitiría que estas personas sean utilizadas en labores más complejas y de mayor valor agregado en empresas del país y de las zonas francas.

En resumen, como lo he dicho en innumerables ocasiones, sin educación no hay futuro, por eso es imprescindible mejorar la calidad educativa a todos los niveles, aunque parezca una necedad mía. Repito que sin educación no vamos a ninguna parte.

Esto es entendido por gran parte de la ciudadanía, la cual debe exigir que esto ocurra, con la misma firmeza que cuando se logró el cuatro por ciento del PIB para la educación preuniversitaria.

Mejorar calidad gastos

Y hablando de calidad, no puedo dejar de mencionar en estas notas, la necesidad que tiene el gobierno de mejorar la calidad de sus gastos, análisis realizados indican, entre otras cosas, un gasto excesivo en personal supernumerario, pago de cobertura de necesidades sociales, cuyos beneficiarios por su situación económica no los necesitan, inversiones excesivas en publicidad y gastos relacionados, etc. Es cierto que el manejo de la cosa pública ha mejorado, pero todavía se desperdicia mucho dinero.

Opinó, que una reforma fiscal como la que se está gestando, requiere que todos estemos convencidos de que el dinero recaudado será bien utilizado.

