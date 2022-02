TURISMO: Vacaciones para el alma

Peregrinaciones y viajes con tema religioso En nuestras propias comunidades en casa podemos afiliarnos a grupos en iglesias, templos y mezquitas que con frecuencia organizan peregrinaciones a lugares de interés espiritual para sus miembros. Estos viajes pueden servir de inspiración a los participantes que, por ejemplo, pueden unirse a grupos en lugares de peregrinaciones marianas como la bella Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y las Américas; como Lourdes en Francia, donde las procesiones a la luz de velas cada noche son bellas y conmovedoras al igual que la Gruta de las Apariciones de la Virgen María a Santa Bernadette; y como la Plaza de San Pedro donde las muchedumbres se reúnen para recibir la bendición del Papa Francisco. Una compañía que lleva más de 20 años ofreciendo viajes a lugares santos es Catholic Journeys. Entre los destinos y sitios de peregrinaciones se encuentran Guadalupe, México; Roma, Italia; Lourdes, Francia; Fátima, Portugal y Tierra Santa. Informes: (Catholic tours and pilgrimages for over 20 years – CatholicJourneys.com). Enlace a fotos: https://1drv.ms/u/s! Aj3WYZizi6uq7xN6cODSmDhLB0p_?