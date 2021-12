TURISMO: Tesoros de Perú y Japón en Florida

Machu Picchu and the Golden Empires of Peru

POR GEORGINA CRUZ

¿No puedes ir a Perú y a Japón este año? No hay problema. Simplemente emprende rumbo a Palm Beach y sus alrededores. Allí encontrarás tesoros internacionales de esos países en el corazón de la costa este de Florida.

Los amantes de la cultura peruana pueden ir directamente al museo Boca Raton Museum of Art para disfrutar de la exposición itinerante “Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú” (“Machu Picchu and the Golden Empires of Peru”) que realizó su estreno mundial allí este otoño y que continuará en exhibición hasta el 6 de marzo cuando se va del Boca Raton Museum of Art para continuar su gira internacional.

Machu Picchu, la legendaria citadela inca que se ha convertido en uno de los destinos turísticos más codiciados del planeta, fue explorada por el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham en 1911 quien la describió como “un laberinto tapado por la selva” en una montaña al noroeste de Cusco en el sudeste del Perú. Patrimonio de la Humanidad de UNESCO desde 1983 y ganadora del honor de listado en las Nueve Siete Maravillas del Mundo en 2007, se piensa que era un complejo palaciego de Pachacuti Inca Yupanqui quien reinó durante el Siglo XV.

La exhibición en el Boca Raton Museum of Art presenta una colección de artefactos andinos que son un legado de la cultura inca y de docenas de sociedades avanzadas que florecieron en Perú por más de 3,000 años. Los artefactos, muchos procedentes de tumbas reales y muchos que nunca antes se han visto fuera de Perú, son un préstamo del Museo Larco de Lima y del Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón en Aguas Calientes en el distrito de Machu Picchu. Entre los objetos más destacados de la exposición se encuentran máscaras y otras piezas de oro, algunas incrustadas con piedras preciosas, y el dorado atuendo de un emperador chimú que data del 1300, al igual que bellas piezas de cerámica. La exhibición representa “un sueño hecho realidad,” dijo Andrés Álvarez Calderón, presidente del Museo Larco.

Sin dudas es así para los amantes de la antropología y la historia que quieren conocer mejor las grandes civilizaciones de la América del Sur. Y para viajeros como yo que he visitado y admirado ruinas incas cada vez que he tenido oportunidad durante las dos últimas décadas la exposición es un emocionante recuerdo de la riqueza de las culturas andinas.

Ocupando todo el interior del Boca Raton Museum of Art, además de los artefactos andinos la exposición también ofrece una experiencia inmersiva llamada Machu Picchu y el Espíritu del Cóndor (“Machu Picchu and the Spirit of the Condor”) que es una visita virtual en sillas cinemáticas a la antigua citadela. Esta experiencia opcional presenta al Emperador Pachacuti, quien infunde a los visitantes con el espíritu del condor y vuela con ellos por el espectacular paisaje. En su jornada los visitantes se topan con los antiguos habitantes de la ciudadela y ven sus más icónicas localidades incluyendo el Templo del Sol y las impresionantes alturas de la montaña Huayna Picchu. Las sillas cinemáticas añaden efectos especiales incluyendo una tormenta y hasta un terremoto.

La entrada a la exposición es por ticket cronometrado. Los boletos a “Machu Picchu and the Golden Empires of Peru” cuestan $19.95 para los niños y $29.95 para los adultos. La experiencia virtual es $100. El Boca Raton Museum of Art está en el 501 Plaza Real en Boca Raton. Para más información, visite Machu Picchu and the Golden Empires of Peru | Boca Raton Museum of Art (bocamuseum.org).

Otra experiencia cultural magnífica en Palm Beach y sus alrededores lleva a los visitantes a Japón. Se trata del museo y jardines culturally Morikami Museum & Gardens, 4000 Morikami Park Road en Delray Beach (https://morikami.org). Un pedacito de Japón en Florida, el Morikami es una atracción que ofrece un museo con una colección rotativa de más de 7,000 obras de arte japonés y obras inspiradas en Japón, al igual que bellos jardines japoneses que son un oasis en un entorno urbano. Durante un paseo de una milla de extensión los visitantes pueden disfrutar de varios jardines típicos en estilos del Siglo IX al Siglo XX desde áreas con vegetación en expansión hasta jardines de rocas. Otro punto de interés imperdible es la colección de preciosos árbolitos bonsáis.

Para disfrutar de los sabores de Japón durante una visita al Morikami, los visitantes pueden optar por un almuerzo en el Cornell Café que sirve especialidades culinarias asiáticas incluyendo camarones al coco, pollo y salmón teriyaki y las tradicionales cajas bento. En sábados selectos, se puede optar por una ceremonia del té en la Seishin-an Tea House para disfrutar de té verde y un dulce japonés.

Los boletos para el Morikami cuestan $15 para los adultos y $9 para los niños.

SI VAS – Para informes sobre Palm Beach y sus alrededores, visita The Palm Beaches Florida |

:Enlace a fotos: https://1drv.ms/u/s! Aj3WYZizi6uq7mhRl8R70TCJ3jJR? e=tNQHG0

JPM