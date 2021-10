TURISMO: Spas floridanos para recibir al otoño

POR GEORGINA CRUZ

Ponce de León vino a Florida en pos de la Fuente de la Juventud hace 500 años, pero no la encontró. Los viajeros modernos, sin embargo, sí pueden encontrar rejuvenecimiento en la península son sus magníficas playas y, sobre todo, sus estupendos resorts con spas.

¿Quizás te tienta un facial y masaje seguido de una ducha con luces y sonidos y un descanso en un Solarium con una linda fuente? O un tratamiento con masaje de coco al estilo de la exótica isla indonesia de Bali seguido de un relajante paréntesis en el Jardín de Meditación del Mandara Spa del Walt Disney World Swan And Dolphin Resort? Sin dudas, ¡a mí sí, y casi seguro que hasta a Ponce de León también si él pudiera!

Una de las mejores épocas para buscar el rejuvenecimiento en Florida es durante el otoño. En otoño, las vacaciones son fáciles y placenteras… Las temperaturas bajan, ofreciendo un descanso después del calor del verano y al igual los precios en hoteles y centros vacacionales se reducen también.

Es una época ideal para unos días de asueto que incluyan una estadía en un resort con spa pues estas propiedades, con protocolos contra el Covid, ofrecen relajantes tratamientos corporales y para el cutis, clases de ejercicios, y actividades variadas, y al igual también nos ayudan a prepararnos física y mentalmente para el ajetreo y las próximas preparaciones para las fiestas de diciembre incluyendo las Navidades y el Año Nuevo. Aquí va una variedad de resorts con spas floridanos en destinos populares de la península para considerar en tus próximas vacaciones:

· Fort Lauderdale –

Propiedad: The Spa at Marriott’s Harbor Beach Resort.

Ubicación: 3030 Holiday Drive, en el corazón de la ciudad. El resort está ubicado en 16 acres frente al mar y tiene playa privada y una piscina estilo laguna tropical.

Facilidades: Un spa de 22,000-pies-cuadrados en este centro vacacional junto al mar ofrece un menú variado de tratamientos incluyendo masajes y depilación; paquetes de tratamientos de spa; servicios de salón de belleza; gimnasio y clases de ejercicios, y una piscina para ejercitarse y relajarse para el uso exclusivo de los clientes del spa.

Informes: Fort Lauderdale Beach Hotel | Fort Lauderdale Marriott Harbor Beach Resort & Spa.

· Islamorada –

Propiedad: The Cheeca Lodge & Spa.

Ubicación: En los Cayos de la Florida, este resort ocupa 27 acres junto al mar y su spa está rodeado de vegetación tropical y cascadas.

Facilidades: El spa tiene 5,700-pies cuadrados de espacio y cuenta con una variedad de tratamientos corporales incluyendo masajes y tratamientos faciales, yoga y sesiones con un entrenador personal. Una especialidad es el Masaje Con Caracoles Calientes.

Informes: www.cheecaspa.com.

· Lake Buena Vista –

Propiedad: The Spa del Four Seasons Orlando.

Ubicación: 10100 Dream Tree Blvd., Lake Buena Vista.

Facilidades: 18 salones para tratamientos ofreciendo un menú extenso de terapias incluyendo crioterapia, terapia de vibraciones de sonido, facials oxigenados, inyecciones de vitaminas por una doctora, y una variedad de masajes y otros tratamientos; Ducha de Experiencia (con nueve jets, luces y sonidos); salón de belleza, gimnasio, y área para relajarte al sonido de una fuente.

Informes: www.fourseasons.com/orlando.

· Orlando –

Propiedad: Mandara Spa en el Walt Disney World Swan & Dolphin.

Ubicación: En el Walt Disney World Swan & Dolphin Resort de Marriott, a unos pasos de Epcot y Disney’s Hollywood Studios (se puede caminar o tomar lanchas gratuitas a esos dos parques y autobuses gratis a los otros parques y atracciones de Disney World).

Facilidades: Un spa de 10,500 pies cuadrados inspirado en la bella y legendaria isla de Bali, el Mandara Spa ofrece jardines para el té, para la meditación y el relajamiento; una variedad de masajes y tratamientos con ingredientes exóticos como el coco y el frangipani y rocas de lava, al igual que un salón de belleza.

Informes: www.swandolphin.com.

· Miami Beach –

Propiedad: The Spa at Carillon Miami.

Ubicación: Frente al Atlántico en Miami Beach.

Facilidades: Este spa, de 70,000 pies cuadrados cuenta con una suite térmica que incluye una Jacuzzi y piscina en la azotea; una sala de vapor, duchas de lluvia, sauna, baños de pies, iglú, Jacuzzi interior, tumbonas térmicas, y mucho más. Ofrece “retiros saludables.”

Informes: www.carillonhotel.com.

· Palm Beach –

Propiedad: The Spa at The Breakers.

Ubicación: Situado en 140 acres de lujo frente al mar en Palm Beach.

Facilidades: The Spa at the Breakers ofrece masajes y otros tratamientos corporales al igual que una variedad amplia de servicios incluyendo la manicura y pedicura de SpaRitual Natural que utiliza productos orgánicos certificados sin colorantes químicos. Un menú de actividades físicas incluye yoga al amanecer y ejercicios acuáticos.

Informes: www.thebreakers.com.

· Cayo Hueso –

Propiedad: Caribbean Spa at Pier House Resort.

Ubicación: En One, Duval Street, en el corazón de este cayo de la Florida, a orillas del Golfo de México.

Facilidades: Ofrece nueve salones para tratamientos incluyendo el “ Masaje de Coma Caribeño”, y tratamientos con leche y miel, entre otros. Hay un salón de belleza, sala de vapor e hidromasaje en cascada. Informes: www.pierhouse.com.

Enlace a fotos: https://1drv.ms/u/s! Aj3WYZizi6uq7VTmSREX6T00kKNJ? e=uyoB1H.