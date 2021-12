TURISMO: En el Año Nuevo… cosas nuevas en Florida

POR GEORGINA CRUZ

Florida está de acuerdo con el popular dicho, “¡Año Nuevo, vida nueva!” Y tiene en el tapete todo tipo de novedades en hoteles, restaurantes y atracciones para recibir al viajero durante el 2022. Aquí va un resumen de algunas instalaciones sobresalientes en lo que respecta a lo último en tres destinos populares de la península: Miami, Orlando y Palm Beach y sus alrededores.

Palm Beach y sus alrededores son un playground para el viajero con bellas playas, pintorescos pueblos y atracciones culturales incluyendo excelentes museos y el centro de conciertos y entretenimientos Kravitz Center. Entre lo nuevo aquí se encuentra el hotel tipo boutique The Ray (www.therayhotel.com), que abrió en otoño con 141 habitaciones. Un hotel de la Colección Curio de Hilton, cuenta con instalaciones de arte en un edificio modernista a dos cuadras del distrito artístico Pineapple Grove y cerca de la popular exhibición Machu Picchu y los Imperios Dorados de Perú en el museo Boca Raton Museum of Art. Cada habitación de The Ray cuenta con un balcón y el hotel tiene cuatro restaurantes, piscina con amplias áreas para baños de sol, “paredes vivientes” y múltiples jardines en la azotea. Entre sus restaurantes se encuentra uno que sirve especialidades japonesas de un chef que ostenta estrella de Michelin, Akira Back.

Otra novedad en alojamiento en el Condado de Palm Beach será el Mandarin Oriental (www.mandarinoriental.com) que abrirá su segunda propiedad en Florida (tienen un hotel ya en Miami) en Boca Ratón este año. Contará con 158 habitaciones, dos piscinas en la azotea, el Famoso MO Bar + Lounge (también en la azotea con terraza al aire libre), otros restaurantes y bares, el Spa at Mandarin Oriental (incluyendo tratamientos europeos y asiáticos) y un campo de golf diseñado por Jack Nicklaus. El hotel formará parte de Via Mizner con sus boutiques y restaurantes.

En Orlando, el centro de la magia en Florida, hay todo tipo de cosas nuevas para el 2022. La anticipada producción de Cirque du Soleil, “Drawn To Life” (Dibujado a la vida) debutó este otoño en su teatro en Disney Springs, el centro de tiendas, restaurantes y entretenimiento de Walt Disney World. El nuevo show (www.cirquedusoleil.com/ drawntolife) es un tributo al arte de la animación de Disney con actos que incluyen 10 de acróbatas y un elenco de 62 artistas procedentes de 15 países incluyendo a Colombia, Perú, Japón, y Rusia. Otra atracción que está pautada para debutar en el verano es la montaña rusa Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, una montaña rusa en Epcot que será la primera en lanzarse en reverso. Será también una de las más largas montañas rusas bajo techo en el mundo y sus carros rotan 360 grados.

En lo que respecta a hoteles nuevos en Orlando, Disney World debutará el muy anticipado Star Wars Galactic Starcruiser en el parque Disney’s Hollywood Studios el 1 de marzo. Una experiencia inmersiva de dos noches con tema de las súper-populares películas de la serie de Star Wars, este alojamiento revolucionario ofrece la oportunidad de vivir una aventura galáctica a bordo de la “nave estelar” Halcyon en la cual el huésped es el héroe y se topa con personajes de la serie, disfruta de comidas “galacticas” y entretenimiento y actividades –y hasta quizás emprende una misión secreta, entre otras cosas (www.disneyworld.com).

En otras noticias hoteleras, Swan Reserve (www.swandolphin.com) debutó este otoño con 349 habitaciones y suites adyacente al Walt Disney World Swan & Dolphin y a unos pasos de Epcot y Disney’s Hollywood Studios. Entre lo nuevo en restaurantes en Orlando se encuentra el Four Flamingos A Richard Blais Florida Kitchen (Four Flamingos: A Richard Blais Florida Kitchen) abrió en el Hyatt Regency Grand Cypress en diciembre. Sirve pescados y mariscos frescos y carnes a la parrilla y especialidades del famoso Chef Blais en un ambiente tropical.

En Miami y sus alrededores, el nuevo Moxy Hotel en South Beach (South Beach Hotel | Moxy Miami South Beach (marriott.com)), de inspiración retro, cuenta con 202 habitaciones. Celebra el colorido y la fantasía de Miami con tonos suaves, acentos de neón y detalles de inspiración de La Habana. Cuenta con una piscina y bar en la azotea, piscina en el segundo piso, club de salud y restaurantes incluyendo una taquería

Otro hospedaje inaugurado en diciembre en Miami Beach es Esmé (www.esmehotel.com), de Infinity Hospitality. En estilo español-mediterráneo, en Española Way, el hotel, tipo boutique, cuenta con 145 habitaciones en ocho edificios conectados por paseos que forman un “pueblito.” Entre los cinco restaurantes y bares se encuentra El Salón, un bar que sirve tapas incluyendo empanadas argentinas, sándwiches cubanos y arepas venezolanas. Otras instalaciones incluyen piscina, cabañas y centro de salud.

Enlace a fotos: https://1drv.ms/u/s! Aj3WYZizi6uq7nYvhXgTrDa90HgS? e=ffD8wu

