Dice Trump está decepcionado por los «insultos» de Zelenski

Mike Waltz

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump está decepcionado con el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelenski, por los insultos que éste ha lanzado en su contra así como por su desagradecimiento pese al apoyo que Washington ha ofrecido a Ucrania, comunicó el asesor de Seguridad Nacional del país norteamericano, Mike Waltz.

«Su frustración con el presidente Zelenski, como lo han oído, es múltiple», afirmó el alto funcionario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

«Uno: es necesario que haya un profundo reconocimiento por lo que hizo el pueblo estadounidense, lo que hicieron los contribuyentes estadounidenses, lo que hizo el presidente Trump en su primer mandato y lo que hemos hecho desde entonces. Por lo tanto, francamente, parte de la retórica que salió de Kiev y los insultos al presidente Trump fueron inaceptables», destacó.

«Tremendos recursos» en Ucrania

«Número dos: nuestro propio secretario del Tesoro hizo personalmente un viaje para ofrecer a los ucranianos lo que solo puede describirse como una oportunidad histórica», continuó Waltz. Según explicó, el objetivo de la visita de Scott Bessent a Kiev era acordar con Zelenski que EE.UU. «coinvierta con Ucrania en sus minerales, en sus recursos».

«Por ejemplo, en Ucrania hay una fundición que procesa aluminio, ha resultado dañada y no está en su capacidad actual. Si eso se restablece, representaría la totalidad de las importaciones estadounidenses de aluminio durante todo un año», detalló Waltz, reiterando que en el territorio de Ucrania «hay tremendos recursos».

En este contexto, el alto funcionario subrayó que Washington tiene la obligación de ayudar a los contribuyentes estadounidenses a recuperar «los cientos de miles de millones» de dólares que se gastaron en asistencia para Kiev. «En lugar de entablar conversaciones constructivas sobre cómo debería ser ese acuerdo en el futuro, recibimos mucha retórica en los medios. Eso fue increíblemente desafortunado», insistió.

Sin embargo, pese a la negativa de Zelenski a firmar el pacto, Waltz afirmó que el líder del régimen de Kiev debe regresar a la mesa de las negociaciones para seguir discutiendo con Washington los aspectos y las condiciones del acuerdo. «El presidente cree que esta es una oportunidad para que Ucrania avance. En mi opinión, no puede haber nada mejor para el futuro de Ucrania y para su seguridad que EE.UU. invierta en su prosperidad a largo plazo», aseguró, añadiendo que «una pieza clave» del pacto serían «las garantías de seguridad» para Ucrania.

Recursos naturales en juego

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, visitó el pasado 12 de febrero Kiev, en la que fue la primera visita de un miembro de la Administración Trump al país, con el propósito de reunirse con Zelenski y negociar un documento que permitiera a Washington obtener importantes recursos ucranianos a cambio de la asistencia prestada en el pasado. Según declaró recientemente Trump, el secretario fue tratado en aquella ocasión con «bastante rudeza, porque básicamente le dijeron que no».

Entre tanto, el propio Zelenski, incluso antes de la investidura de Trump, había ofrecido a los países occidentales hacerse con los recursos naturales ucranianos, en el marco de su ‘plan de la victoria’ contra Rusia. Más tarde admitió que Ucrania no controla todos los yacimientos de tierras raras.

La semana pasada, los representantes ucranianos se negaron a firmar el acuerdo. A su vez, el líder del régimen de Kiev subrayó que Washington no puede exigirle que «devuelva 500.000 millones en minerales», calificando la idea de «conversación poco seria». «EE.UU. quería el 50 % de lo estipulado en el documento sobre metales de tierras raras. Pero no hay ni una palabra sobre garantías de seguridad. No hay nada claro. No puedo vender el Estado», enfatizó.

