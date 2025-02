Rubio dice que Zelenski mintió sobre propuesta de los EEUU

Marco Rubio

WASHINGTON.- Vladímir Zelenski mintió sobre su rechazo a un acuerdo sobre tierras raras propuesto por EE.UU., afirmó este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio dijo que está «personalmente muy molesto» con el líder del régimen de Kiev, al recordar la conversación durante la cual este aceptó el acuerdo propuesto por Washington.

«Dijo: ‘Claro, queremos hacer este acuerdo. Tiene todo el sentido del mundo. Lo único que necesito para llevarlo a mi proceso legislativo es que lo aprueben'», recordó las palabras de Zelenski. «Leo 2 días después que Zelenski está por ahí diciendo: ‘Rechacé el acuerdo, le dije que de ninguna manera vamos a hacer eso’. Bueno, eso no es lo que pasó en esa reunión», precisó.

También calificó de «muy contraproducentes» las acusaciones del líder del régimen de Kiev contra Trump de que «vive en el mundo de la desinformación» e instó a Kiev a agradecer la ayuda.

En este contexto, señaló que el mandatario estadounidense está «muy molesto con Zelenski y con razón». «El presidente Trump no es el tipo de persona que se va a sentar ahí y aceptar eso», añadió.

LA TRAMPA QUE ZELENSKI CREO PARA SI MISMO

Zelenski ofreció a Estados Unidos un acuerdo sobre recursos naturales incluso antes de que Trump asumiera el cargo. Sin embargo, más tarde admitió que Ucrania no controlaba todos los recursos.

La semana pasada, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, visitó Kiev para discutir los términos del acuerdo. En un discurso reciente, Trump dijo que Bessent fue tratado con «bastante rudeza» durante la visita.

A su vez, el líder del régimen de Kiev subrayó que Washington no puede exigirle que «devuelva 500.000 millones en minerales», calificando la idea de «conversación poco seria». «EE.UU. quería el 50 % de lo estipulado en el documento sobre metales de tierras raras. Pero no hay ni una palabra sobre garantías de seguridad. No hay nada claro. No puedo vender el Estado», enfatizó.