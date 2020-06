Trump despliega miles soldados para sofocar disturbios en Estados Unidos

La Casa Blanca, símbolo máximo del poder estadounidense, está acosada día tras día por los manifestantes.

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de “miles y miles de soldados, fuertemente armados” en Estados Unidos para sofocar la violencia, que ha calificado de “terrorismo interno” y de “ofensa a Dios”.

“Hoy he recomendado encarecidamente a todos los gobernadores que desplieguen la Guardia Nacional en número suficiente para que dominemos las calles. Los alcaldes y gobernadores deben establecer una abrumadora presencia policial hasta que la violencia haya sido sofocada”, anunció.

“Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y oficiales de la ley para detener los disturbios, saqueos, vandalismo, asaltos y la destrucción gratuita de la propiedad”.

“No son actos de protesta pacífica, son actos de terror interno. La destrucción de vidas inocentes y el derramamiento de sangre inocente es una ofensa a la humanidad y un crimen contra Dios. América necesita creación no destrucción, cooperación no desprecio, seguridad no anarquía”.

Tras su discurso, Trump ha ido a pie, rodeado de un fuerte despliegue policial y de medios de comunicación, hasta una iglesia cercana, ante las que se ha mostrado con una biblia en la mano.

En la llamada a los gobernadores, filtrada a la prensa, el presidente les pide que “detengan y metan diez años en la cárcel” a los violentos.

El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden ha acusado a Trump de utilizar el ejército estadounidense para controlar a su propio pueblo.