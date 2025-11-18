Tribunal declara en rebeldía la empresa vinculada Jochi Gómez

SANTO DOMINGO.- A solicitud del Ministerio Público, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró en rebeldía a la empresa Industria Soltex Dominicana S.R.L., vinculada al imputado Jochi Gómez, debido a la incomparecencia de su representante legal al tribunal para el inicio de la audiencia preliminar.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la referida empresa participó en operaciones de lavado de activos y contrabando, formando parte de un entramado ilícito que se encuentra bajo investigación.

Este lunes estaba pautado el inicio de la audiencia preliminar, tras ser apoderado el Sexto Juzgado de la Instrucción para conocer esta etapa del proceso.

Pero la jueza Yanibet Rivas dispuso un receso y fijó el 15 de diciembre para el inicio de la audiencia, acogiendo de manera parcial la solicitud de la defensa, que requirió una reposición de plazo para estudiar la acusación.

La solicitud inicial por parte de las defensas era de entre 45 y 60 días, a lo cual se opuso el Ministerio Público, representado por el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, quien expuso que 25 días era un plazo más que razonable para estudiar todas las pruebas ofertadas en la acusación de 338 páginas presentada por el órgano acusador.

IMPUTADOS EN EL CASO

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón.

Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.

También, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Felipe Casso.

Las personas jurídicas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

