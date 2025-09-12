Tribunal condena a 20 años hombre que violó a una niña

Eli Alberto Pere Pereira (o Elialberto Pérez de Jesús Bello) fue condenado después de que los fiscales Joel Pinales y Vilma Méndez presentaran un «sólido cuerpo probatorio que demostró su culpabilidad», señaló la Fiscalía en un comunicado.

TRAS LA VIOLACIÓN LA NIÑA TRATO DE HACERSE DAÑO

El estudio psicológico reveló que después de ser violada, la víctima intentó autolesionarse, aunque esto fue evitado a tiempo por su abuela.

El tribunal, presidido por el juez Juan Pablo Ortiz Peguero, declaró al procesado culpable de violar varios artículos del Código Penal dominicano y de la Ley 136-03 del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Según informó el Ministerio Público, la pena deberá ser cumplida en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, ubicado en Santo Domingo Norte, de la provincia Santo Domingo.