Tribunal condena a 20 años hombre que violó a una niña
Santo Domingo, 12 sep.- El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a veinte años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una niña de 11 años de edad, en un hecho ocurrido en el sector La Cuaba, del municipio Pedro Brand, informó este viernes el Ministerio Público.
Eli Alberto Pere Pereira (o Elialberto Pérez de Jesús Bello) fue condenado después de que los fiscales Joel Pinales y Vilma Méndez presentaran un «sólido cuerpo probatorio que demostró su culpabilidad», señaló la Fiscalía en un comunicado.
TRAS LA VIOLACIÓN LA NIÑA TRATO DE HACERSE DAÑO
El estudio psicológico reveló que después de ser violada, la víctima intentó autolesionarse, aunque esto fue evitado a tiempo por su abuela.
El tribunal, presidido por el juez Juan Pablo Ortiz Peguero, declaró al procesado culpable de violar varios artículos del Código Penal dominicano y de la Ley 136-03 del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Según informó el Ministerio Público, la pena deberá ser cumplida en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, ubicado en Santo Domingo Norte, de la provincia Santo Domingo.
arracanle los granos de raiz, y darselo a comer a los ****, y luego en la victoria, que se lo metan 10 veces a la semana.
El juez se llama José Manuel arias de san cristobal ese te puede ayudar el saca de la cárcel a asesinos y violadores!!!!
Hay un juez en san cristobal que lo suelta se llama José hilario germán campos. Dile a tu abogado que haga los contactos, el ya a soltado varios violadores.
Con los ejemplos que dà la justicia en nuestro paîs de liberar los violadores antes de cumplir sus penas como el caso del político estucador que cometiô el incesto y acaba de ser favorecido por un juèz es difícil acabar con ese flagelo delincuencial, nuestra sociedad està enferma comenzando por el mismo gobierno, la policia y la justicia…….
aquí hay que crear una puta ley, y advertirle a los hombres azarosos, que quien viole una niña, sera castrado químicamente, y alvertilo varias veces y quien lo haga, castrarlo sin miedo alguno, a ver si se controla ese maldito relajo aqui.