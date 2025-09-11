Tildan de “burla legal” acuerdo del MP con cuñado de Danilo

El abogado Manny Sierra durante la entrevista.

SANTO DOMINGO. – El abogado Manny Sierra cuestionó el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y Maxy Montilla, que implicó la devolución de tres mil millones de pesos, en el marco de una investigación por corrupción administrativa, y que fue homologado por un juez sin que mediara un proceso penal formal contra el imputado.

El jurista afirmó que dicho acuerdo viola el principio de legalidad, estimula la impunidad y erosiona la credibilidad de la justicia dominicana.

“El Código Procesal Penal establece que no se puede llegar a acuerdos con los cabecillas de delitos graves, y menos aún cuando la sanción supera los tres años. Este es un caso de corrupción, con una pena que puede llegar hasta 20 años. No hay forma legal de justificar ese acuerdo”, enfatizó.

CARECE DE SUSTENTO LEGAL Y SE CONVIERTE EN PREVARICACION

Entrevistado en el programa Propuesta de la Noche, que conduce el periodista Manuel Jiménez y se transmite por Teleimpacto canales 22 y 52, Sierra denunció que el acuerdo no fue precedido por medidas de coerción ni por la declaratoria de un proceso complejo, como exige el artículo 370 del Código Procesal Penal.

“No hubo imputación formal ni apertura de proceso ni medida cautelar alguna. Por tanto, el acuerdo carece de sustento legal y se convierte en un acto de prevaricación”, advirtió.

MP VENDE LA DEVOLUCION DE DINERO COMO UN EXITO

El abogado también criticó la estrategia del Ministerio Público de presentar la recuperación del dinero como un éxito. “Nos venden el número, pero olvidan que detrás hay una burla al sistema de justicia. ¿Cómo justificas que alguien devuelva miles de millones sin que reciba un solo día de pena?”, cuestionó.

Sierra subrayó el efecto discriminatorio de este tipo de decisiones: “Al que se roba un salami lo encarcelan, pero al que se lleva tres mil millones lo premian con impunidad. Eso viola el principio de igualdad ante la ley”, señaló Sierra.

