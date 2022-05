The Rolling Stones inicia en España gira europea sería la final

La sexagenaria banda de rock británica The Rolling Stones

MADRID.- The Rolling Stones, la maquinaria más perfecta de la industria del rock, arranca este miércoles en Madrid una gira europea con un único concierto en España en la que la banda británica tendrá la ausencia de su batería, Charlie Watts -fallecido en agosto de 2021 a los 80 años- y que podría ser, esta vez sí, la última ocasión de verlos juntos en directo, según han dejado entrever los propios miembros del grupo.

Los Stones desembarcaron en Madrid el pasado jueves junto a sus familias y llevan casi una semana disfrutando en viaje privado de la capital, preparándose para saltar este miércoles al escenario del Wanda Metropolitano para dar inicio a este ‘tour’, denominado ‘Sixty‘, que conmemora los sesenta años desde la formación de la banda.

Más de 45.000 personas presenciarán un concierto, que contará como teloneros con Sidonie y la Vargas Blues Band, junto a John Byron Jagger, sobrino del cantante.

Aunque solo quedan dos miembros originales, el propio Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards -Ron Wood se incorporó a mediados de los setenta-, la expectación es máxima y apenas quedan entradas a la venta, con precios entre 50 y 280 euros.

Seis décadas en las que el grupo no ha perdido vigencia, a pesar de que los discos que han publicado desde los ochenta hasta la actualidad están muy lejos de marcar el rumbo del rock’n’roll, como hicieron con sus clásicos de los sesenta (Between the buttons, Beggars banquet, Let it bleed) y los setenta (Stiky fingers, Exile on Main St. o Some girls).

40 AÑOS DESPUÉS DE MÍTICO CONCIERTO

Con este concierto la banda británica regresa a Madrid cuando se cumplen 40 años de su primera visita a la capital, aquel mítico recital del día de San Fermín de 1982 en el desaparecido Vicente Calderón en el que una espectacular tormenta se alió con los Stones en el que para muchos consideran uno de los ‘shows’ más importantes de su historia.

Con posterioridad, el grupo ha regresado en varias ocasiones a España, -la última, a Barcelona, en septiembre de 2017- siempre entre especulaciones sobre si estábamos ante un cercano final que ahora, tras la muerte de Watts, parece más factible.

ULTIMA GIRA

Aunque los británicos cuentan con el reputado Steve Jordan para ocupar el sitio del fallecido batería, la recta final parece cercana: «Vamos a dar toda nuestra energía, al fin y al cabo es la última gira», afirmó Ron Wood en una entrevista.

Sobre el escenario también estará Darryl Jordan, que aunque no es miembro oficial lleva casi 30 años con los Rolling Stones, desde que en 1993 renunciara el bajista original, Bill Wyman.

La banda ha prometido que en esta gira interpretará «una lista de canciones como ninguna otra, repleta de clásicos, así como una selección de temas inesperados y sorpresas». Entre las imprescindibles seguro que figurarán «Sympathy for the devil», «Honky tonk women» o el indispensable «(I cant`t get no) Satisfaction», mientras que las sorpresas son siempre una motivación para los fans más acérrimos.

HASTA EL 31 DE JULIO

Tras el concierto de este miércoles en Madrid, The Rolling Stones actuarán en Amsterdam (13 de junio, Johan Cruijff Arena), Berna (17 de junio, Wankdorf Stadium), Milán (21 de junio, San Siro), Londres (25 de junio y 3 de julio, BST Hyde Park), Bruselas (11 de julio, King Baudouin Stadium) y Viena (15 de julio, Ernst Happel Stadium). Luego segurián en Lyon (19 de julio, Groupama Stadium) y París (23 de julio, Hippodrome ParisLongchamp), antes de actuar en la ciudad alemana de Gelsenkirchen (27 de julio, Veltins-Arena), y concluir este ‘Sixty Tour’ el 31 de julio en el en el Friends Arena de Estocolmo.

Por el momento no hay más fechas confirmadas, lo que no significa que vaya a ser necesariamente el final de una banda que, mientras al menos Jagger y Richards tengan capacidad para subirse a un escenario y ‘rockear’, nunca se puede dar por muerta.

cfl-am