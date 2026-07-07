Sylvester Stallone cumple 80 años: entre Rocky y Rambo

LOS ANGELES.- El actor, guionista, director y productor estadounidense Sylvester Stallone celebra este 6 de julio sus 80 años convertido en una de las figuras más emblemáticas del cine de acción y superación personal.

Su carrera quedó definida por dos personajes que trascendieron la pantalla y marcaron a generaciones de espectadores: el boxeador Rocky Balboa y el veterano de guerra John Rambo, protagonistas de dos de las sagas más exitosas de la historia del cine.

Stallone alcanzó la fama mundial en 1976 con la película Rocky, cuyo guion escribió en apenas unos días mientras atravesaba dificultades económicas. El filme se convirtió en un fenómeno internacional, ganó el premio a Mejor Película en los Academy Awards y lanzó una franquicia que ha permanecido vigente durante cinco décadas.

En 1982 consolidó su imagen como héroe de acción al interpretar a John Rambo en First Blood. El personaje evolucionó hasta convertirse en un símbolo del cine bélico y protagonizó varias secuelas de gran éxito comercial.

A lo largo de su trayectoria, Stallone también encabezó otras producciones populares como Cobra, Cliffhanger, Demolition Man y la saga The Expendables, en la que reunió a varias leyendas del cine de acción.

Además de su faceta como actor, ha trabajado como guionista, director y productor, obteniendo reconocimiento por su capacidad para crear personajes memorables y mantenerse vigente durante más de cinco décadas en una industria altamente competitiva.

En los últimos años ha seguido activo con proyectos cinematográficos y televisivos, incluyendo la serie Tulsa King, que le permitió conquistar una nueva generación de espectadores.

A sus 80 años, Sylvester Stallone continúa siendo una referencia del cine mundial y un ícono de perseverancia, disciplina y resiliencia. Sus interpretaciones de Rocky Balboa y John Rambo permanecen entre los personajes más influyentes de la cultura popular y consolidan un legado que trasciende generaciones.

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