Superintendencia de Seguros suspende efecto obligatorio

SANTO DOMINGO. – La Superintendencia dominicana de Seguros (SS) suspendió de manera temporal los efectos de las resoluciones que modificaban los límites mínimos de cobertura y tarifas de pago obligatorio para vehículos de motor.

La Resolución Núm. 10-2025 establece la apertura de un proceso de consulta pública ampliada por un período de seis (6) meses para la garantía de una participación efectiva de los sectores comprometidos.

Estos son gremios del transporte, aseguradoras, organizaciones de consumidores, representantes del sector jurídico, académico y ciudadanía en general.

PASO HACIA ADELANTE

“Esta decisión es un paso hacia adelante en el fortalecimiento del proceso regulatorio. En lugar de imponer una norma, preferimos construirla junto a los sectores que representa y protege”, expresó el superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián.

Durante el período de suspensión, continuará vigente el esquema anterior previsto en la Resolución 010-2002.

CRONOGRAMA OFICIAL DE LA CONSULTA

La Superintendencia informó que en los próximos días informará el cronograma oficial de la consulta, que contiene varios incisos.

Incluirá audiencias públicas, habilitación de plataformas digitales y mecanismos institucionales donde serán recibidas observaciones y propuestas para la perfección de la regulación del seguro obligatorio.

La medida está fundamentada en lo dispuesto por la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas y normativas de distintas leyes y principios constitucionales de participación, razonabilidad y seguridad jurídica.

“La regulación que queremos para el país debe nacer del consenso y del interés general”, sostuvo el titular del órgano supervisor.

