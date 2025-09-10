Superintendencia Bancos creará Cuenta Básica Ahorro Mipymes

Superintendencia de Bancos

SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Bancos (SB) de la República Dominicana emitió directrices para la creación de la Cuenta Básica de Ahorro Mipymes, que brinda a esas empresas un movimiento financiero diseñado en especial para su desarrollo.

El nuevo producto bancario permitirá a las Mipymes la realización de depósitos y retiros de dinero en efectivo, pagos de tarjetas de crédito y préstamos, y acceso a los canales digitales de las entidades.

La institución abrió las puertas a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) mediante la Circular SB: CSB-REG-202500013 para que ofrezcan la nueva facilidad a sus clientes organizados en micro, pequeñas y medianas empresas.

El ente supervisor del sistema financiero dominicano facilita con la normativa la adquisición de una cuenta de ahorros a personas jurídicas o físicas registradas como contribuyentes.

La medida persigue también un nivel de inclusión más alto en el sistema financiero para Mipymes afectadas por la carencia de un historial crediticio y/o la existencia de antecedentes penales de quienes las dirigen.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS

Este nuevo instrumento de la SB contribuye a la eliminación de una barrera estructural y entrega un producto bancario diseñado solo para las mipymes, el que facilita la creación de un buen historial financiero e incrementa oportunidades de desarrollo.

Según los lineamientos de la SB, el cálculo llegará hasta RD$700,000 mensuales, con denominación en pesos dominicanos. La cuenta será abierta de manera presencial o digital.

APERTURA A VARIAS FUNCIONES

Los interesados consultarán movimientos, realizarán transferencias nacionales e internacionales y harán pagos de bienes y servicios.

Asimismo, la directriz proporciona métodos garantes de que sus agencias brindan un trato equitativo y respetuoso a los usuarios durante el proceso de apertura y uso de estas cuentas.

agl/of-am