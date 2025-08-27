Submarinos de ataque rusos y chinos realizan patrulla conjunta
PEKIN.- Submarinos de ataque diésel-eléctricos de las Armadas rusa y china participaron por primera vez en patrullas conjuntas en la región Asia-Pacífico, informó el miércoles el servicio de prensa de la Flota del Pacífico de Rusia.
«La patrulla submarina comenzó a principios de agosto, tras la finalización del ejercicio ruso-chino ‘Interacción Marítima – 2025’ en el mar de Japón» y transcurrió en las rutas previamente acordadas, detalla el comunicado.
Según el organismo, «tras practicar las tareas de patrullaje conjunto, los submarinos se dirigieron a sus bases». Así, el submarino Vóljov retornó a Vladivostok, en el Lejano Oriente de Rusia.
«Durante la travesía, la tripulación del Vóljov recorrió más de 2.000 millas náuticas. La primera patrulla submarina contó con el apoyo de la corbeta Gromki y el remolcador de rescate Foti Krylov de la Flota del Pacífico», precisaron.
«La principal tarea de la patrulla submarina es identificar submarinos de un enemigo potencial. Las secundarias son identificar y confirmar las comunicaciones marítimas», explicó el comandante del Vóljov, Vladímir Bakro, citado por la cadena Zvezdá.
«Los principales objetivos de las patrullas conjuntas son fortalecer la cooperación naval entre Rusia y China, mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico, supervisar el área marítima y proteger las actividades económicas marítimas de la Federación Rusa y China», destaca el texto.
Los marineros también practican tradicionalmente maniobras e interacción durante este tipo de entrenamientos. La primera patrulla naval conjunta de buques de superficie de ambas naciones en la región tuvo lugar en 2021 y se ha celebrado anualmente desde entonces.
Este año, en el evento participaron el gran buque antisubmarino Admiral Tributs de la Flota del Pacífico, el destructor Shaoxing y el buque logístico Qiandaohu de la Armada China.
ULTIMA HORA!!!!!NECESITAN VOLUNTARIOS PITIYANKIS-LAMETRASERO IMPERIAL PARA QUE EMPUJEN A LOS BARCOS YANKIS Y FRANCESES QUE EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRAN ENCHIVAO Y SI GASOLINA EN EMDIO DEL RIO OZAMA!!!!
JOIN US Everybody can earn 250/h Dollar + daily 1K… Y You can earn from 6000-12000 Dollar a month or even more if you work as a part time job…It’s easy, just follow instructions on this page, read it carefully from start to finish… It’s a flexible job but a good eaning opportunity.tab for more detail thank you……..
For details check ——-⫸****join.money63.com
……………………….Francia mando buques de apoyo a USA van en camino ya veran la noticia aca luego esto le llaman al momento pero siempre llegas de ultimo.
En el mar solo existen dos clases de navios !Los submarinos y sus BLANCOS!
LETRINA PERO ESOS NO SON SUBMARINOS RUSOS NI CHINOS. LETRINA PORQUE NO PONEN LAS FOTOS DE LOS SUBMARINOS. TIENEN MIEDO DE QUE EL AMOIMPERIAL DE UDS CIPAYOS LE DIGA ALGO O LOS JEFES NARCO ****S DE MIAMI SE ENOJEN?
Me pagan más de 220 dólares por hora trabajando desde casa con dos niños. Nunca pensé que sería capaz, pero mi mejor amiga gana más de 15 mil al mes con esto y me convenció para que lo intentara. Era totalmente cierto y me ha cambiado la vida por completo. Esto es lo que hago. Descúbrelo visitando el siguiente sitio web…………… Cash43.Com
La DEA le hara una visita por distribucion