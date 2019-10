Sonia Mateo amenaza con llamar a Palacio si no sacan coronel de recinto

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La senadora por Dajabón, Sonia Mateo, amenazó con llamar al Palacio Nacional si no le retiraban a un coronel del Ejército de un recinto de votación porque, supuestamente no hacía bien su trabajo y a ella «la empujaron».

“Yo a este coronel que está aquí del Ejército, yo no quería que este hombre esté aquí. Este tipo no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. Hasta a mí me empujaron cuando llegué ahora mismo a Dajabón (…) el coronel que está en el Ejército. Belén está coordinando, pero no nos hemos comunicados con Belén. Él lo mandó a él aquí. Quiero que me lo saquen ahora mismo. No me hagan llamar al Palacio”, advirtió Mateo.

En otro vídeo, también subido a las redes, se ve que un hombre, que no se sabe si es militar o policía, dispara al momento de la entrada de la legisladora al centro de votación y de cuyo incidente no se han dado detalles.

an/am