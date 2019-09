Sin aliados nadie ganará en primera vuelta

En Guatemala se notó con la segunda vuelta en agosto 2019, el agotamiento de un sistema político capturado por los mafiosos poderes fácticos, al igual que en Quisqueya en el 2016.

Guatemala y República Dominicana viven en una pistocracia, lo que en lenguaje dominicano significa papeleta-cracia que desplaza a la democracia.

La gente sabe que en Guatemala las elecciones apuntaron a consolidar el poder de los que por años han venido cooptando a la clase política para que los deje operar impunemente en la acumulación de más y mayores beneficios y privilegios. Pasaron en este lustro, en Guatemala, de un cómico a un político persistente que fue rechazado 4 veces en las urnas, y lo logró, en Agosto 11, 2019, y ganó.

Guatemala tiene años de elegir a quien parece el menos malo, lo que ha resultado en la clase de gobiernos corruptos que han tenido y que tienen al país en una condición que expulsa a su gente que no ve futuro, sino en la migración.

«Los partidos son vistos cada vez más como meros mecanismos de promoción económica y enriquecimiento particular”: Gloria Álvarez.

“Ojalá que la clase política se vea motivada por la coyuntura actual y como forma de enviar un mensaje positivo a la sociedad, a impulsar el consenso mínimo necesario para la aprobación de una Ley Electoral y una Ley de Partidos que promuevan

la equidad, transparencia y la rendición de cuentas”, enfatizó Alvarez.

Manifestó en entrevista grabada que las expectativas en torno a los casos de corrupción es que se lleguen a investigar a fin de establecer responsabilidades.

Cierto es que a la política no se debe ir a buscar cargos ni prebendas, pero tampoco somos ciegos para no ver cuando los advenedizos (o los “amigos”) llegan, calladitos, a ocupar espacios que no se ganaron, ni siquiera yendo a votar, o haciéndonos –en la lucha política-electoral- la contraria. O peor, burlándose en nuestras propias narices. ¡Así no!

Finalmente, hay algo que jamás un partido político -en el poder en cualquier país- debe olvidar: que las luces y las sombras, ambas les pertenecen, sin importar quienes hayan sido sus protagonistas, si sus hijos legítimos o los allegados de ocasión…Igual,el descrédito o la gloria, siempre será suya.

Nosotros en Octubre 2019, en Quisqueya, definiremos quién será el candidato que estará dispuesto a concertar alianzas, porque solo no se gana. Yo veo dos.

jpm