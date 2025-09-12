Senasa modificará acuerdos con 10 centros privados de atención

Esta decisión, notificada formalmente a los prestadores, permitirá que los recursos se utilicen de manera más equitativa y transparente, destinándose directamente a las atenciones que los afiliados reciben.

La medida se aplicará de forma gradual, manteniéndose los servicios durante los 30 días posteriores a la notificación, tiempo en el cual los centros podrán acercarse a Senasa para evaluar el modelo de contratación vigente, dijo el organismo en una nota.

MEDIDA BUSCA OPTIMIZAR ATENCION PRIMARIA

El director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, destacó que la medida forma parte de una estrategia integral para optimizar la atención primaria: “Concentramos los recursos estatales en un modelo que nos permite garantizar mayor sostenibilidad, fortalecer la red pública y ofrecer mejores servicios a los afiliados del régimen subsidiado”.

En el sistema conviven dos modalidades de pago: el capitado, que otorga una suma fija mensual por afiliado sin importar la cantidad de servicios que demande, y el pago por servicio, que remunera en función de las atenciones efectivamente brindadas.

TRANSPARENCIA EN EL USO DE FONDOS PÚBLICOS

La transición hacia este último modelo en el régimen subsidiado refuerza la transparencia en el uso de fondos públicos y fortalece la red pública de atención primaria, aseguró la institución.

SeNaSa aclaró que esta disposición no afecta los servicios del régimen contributivo, donde los contratos de los prestadores se mantienen vigentes y en plena operación.

Finalmente, Senasa reiteró que continúa trabajando de manera regular con los centros privados que operan bajo el modelo de pago por servicios prestados y reafirmó su compromiso de garantizar el acceso a la salud de todos los dominicanos.