Senadora Bournigal dice quitaría al ministro de Energía y Minas

Ginnette Bournigal.

SANTO DOMINGO.- La senadora de la provincia Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ginnette Bournigal, dijo que ella quitaría de su cargo al ministro de energía y minas, Antonio Almonte, porque «no ha sabido programar las cosas».

«Yo no habría permitido que plantas privadas salieran al mismo tiempo para dar mantenimiento, eso se programa. Yo lo siento mucho, pero eso es poner en riesgo muchas cosas, entonces habría que revisar porque usted puede ser muy buen ingeniero, muy buen técnico, pero usted tiene que programarse y analizar su situación», dijo.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión, canal 9, la congresista agregó que el funcionario es una persona buena, pero no ha sabido programar las cosas y entender que en este momento de crisis mundial el Gobierno está subsidiando con 23 mil millones de pesos el combustible y «la gente no lo aprecia».

FUNCIONARIOS NO COGEN LLAMADAS

Refirió que como representante de una provincia ha hecho ingentes esfuerzos para comunicarse con el funcionario para solucionar problemas de su demarcación y este no toma llamadas, no lee mensajes y tampoco fija una cita.

Dijo que ha intentado comunicarse con otros titulares de dependencias del Estado sin que estos atiendan al llamado; entre los que mencionó al ministro de educación superior, ciencia y tecnología, Franklin García, la ministra de la mujer, Mayra Jiménez y el ministro de trabajo, Luis Miguel de Camps.

Bournigal, ha enviado duros mensajes contra funcionarios del Gobierno, ya que, según la legisladora, es prácticamente imposible comunicarse con ellos.

«Yo me he reído mucho con el que está en la MESCYT, yo le pido por Whatsapp que por favor me de una cita para pedirle que fuera a Puerto Plata para el tema de jóvenes que quieren ir a estudiar, entonces me contesta con una carta que yo le envié pidiendo que a una señora que es peledeísta le pagaran sus prestaciones laborales, porque está enferma y fue a mi oficina, esa fue su defensa diciendo que además era del PLD, y que era una trabajadora», manifestó.

an/am