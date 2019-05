Senador Valentín: Danilo Medina ya debe aclarar si buscará reelección o desistirá

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina ya debe aclararle a la población si se arriesgará a buscar la reelección o desistirá de esa ídea, opinó el senador y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Valentín.

Explicó, sin embargo, que “esa es una posición muy personal del Presidente”.

“Yo creo que el presidente Medina hablará al respecto. El tiene hasta la fecha límite para la inscripción de candidaturas, pero podría sorprendernos esta noche, mañana, pasado mañana o la próxima semana”, indicó.

Dijo que “sería muy razonable que hable después de la reunión que tiene el partido el jueves 30 de este mes para adecuar los estatutos a lo que dispone la Ley de Partidos y la sentencia que a tales efectos pronunció el Tribunal Constitucional”.

De otro lado, Valentín negó que sea uno de once senadores que se aprestan a someter al Congreso un proyecto de reforma constitucional que permita la reelección.

“No tengo evidencia de ninguna propuesta de ese tipo, y si la hay, mi nombre no está ahí. Es decir, que el vocero mío soy yo”, respondió Valentín cuando fue cuestionado en torno a una declaración de su colega Adriano Sánchez Roa en ese sentido.

Sánchez Roa informó a la prensa hace unos días que dentro de poco será sometido al Congreso un proyecto para enmendar la Constitución con fines reeleccionistas, el cual contará con el aval de un grupo de legisladores, entre los cuales figura Valentín.

“Mira, perro que ladra no muerde. Si usted dice que va a someter un proyecto de reforma, sométalo, no lo anuncie. Aunque no critico a nadie, porque yo creo que cada quien es libre de decir lo que entienda”, declaró Valentín en el programa D’Agenda, que se difunde por Telesistema, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.