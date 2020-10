Senador justifica barrilito porque RD no cumple estado democrático y social

Dionis Sánchez.

SANTO DOMINGO.- El vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez, justificó el fondo de compensación social que reciben los legisladores, conocido como barrilito, porque en la República Dominicana no se cumple con el estado social y democrático de derecho.

El representante de la provincia Pedernales expresó su desacuerdo con la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, quien renunció a recibir estos recursos y anunció que someterá un proyecto de ley para eliminarlos, propuesta que ha polarizado el debate en el Senado.

Sostuvo que las provincias pobres no se pueden dar el lujo de renunciar a recibir estos fondos, ya que el Estado es prácticamente ausente en esas demarcaciones y esos recursos compensan un poco la no aplicación de políticas públicas.

“Y mientras el Estado no pueda cumplir esa falencia, hasta tanto no puede cumplir con el Estado social democrático de derecho que establece la constitución de 2010; nosotros no vemos razones para quitarnos de esto”, expuso.

Expresó que entiende que un ciudadano de Pedernales tiene el mismo derecho a tener un beneficio de una beca y de una situación de un momento que un ciudadano de la provincia de la cual en el instante es oriundo el Presidente de la República.

El senador Dionis Sánchez puso como ejemplo que el municipio de Oviedo tiene cuatro pozos tubulares para el consumo humano porque como senador lo puso hacer,

“Después de cansarnos de pedir a las autoridades que hagan un acueducto”, adujo.

an/am