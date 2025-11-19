Senador Gustavo Lara anuncia respaldo torneo basket de SC

Gustavo Lara Salazar

SAN CRISTOBAL. – El senador Gustavo Lara Salazar anunció su respaldo al Torneo de Baloncesto Superior Masculino San Cristóbal 2025 (TBS), evento que será inaugurado este miércoles.

El legislador ha intensificado sus gestiones para garantizar que esta edición sea tan memorable como las anteriores, y aún más inclusiva y competitiva.

“Todos conocen nuestro compromiso con el deporte y la juventud”, expresó Lara Salazar.

Destacó su rol como puente entre los organizadores del torneo y diversas entidades públicas y privadas.

“Tenemos años sirviendo de enlace y brindando aportes permanentes. Esta vez no iba a ser la excepción”, acotó.

