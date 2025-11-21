Senado y la LIDOM suscriben convenio promover el deporte

La firma del covenio

SANTO DOMINGO.- El Senado de la República y la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), suscribieron un acuerdo marco de colaboración interinstitucional para fomentar el deporte, la educación ciudadana, la identidad nacional y el desarrollo social y económico asociados al béisbol.

“Desde el Senado nos comprometemos a que toda iniciativa que fortalezca el béisbol, la estaremos apoyando” manifestó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, tras resaltar que cuando se impulsa el apoyo al deporte se envía el mensaje a los jóvenes de que se aparten de la delincuencia y los vicios.

También resaltó la garantía jurídica que tienen las academias de béisbol en el país para operar.

Ricardo de los Santos también destacó cómo han puesto en alto el nombre del país en el extranjero los peloteros dominicanos con sus hazañas deportivas. “Podemos exhibir que tenemos cantidad y calidad de peloteros”.

A través del acuerdo, la Cámara Alta promoverá la discusión legislativa y la elaboración de políticas públicas que impulsen el desarrollo deportivo y juvenil, facilitar espacios institucionales y apoyo logístico para actividades de carácter educativo vinculados al béisbol y emitir reconocimientos y resoluciones honoríficas a personalidades e instituciones destacadas del ámbito deportivo, así como participar en campañas institucionales y de comunicación que promuevan el béisbol como instrumento de unidad y desarrollo nacional.

Ambas entidades se comprometieron a desarrollar actividades conjuntas para la promoción legislativa y normativa vinculadas al deporte y la juventud, educar y fomentar valores ciudadanos a través del deporte; organizar eventos institucionales, protocolares y comunitarios; reconocer y proyectar el talento dominicano en el béisbol, así como comunicar y difundir de manera conjunta iniciativas educativas, sociales y culturales.

En tanto, el presidente de la LIDOM, Vitelio Mejía, afirmó que acorde a su plan estratégico de esa institución cumplen con la responsabilidad social de devolverle a la sociedad, a través de la fanaticada, mensajes con valores que contribuyan a la formación integral del pueblo dominicano.

Manifestó que se sienten comprometidos en devolver a la sociedad el apoyo que reciben, no solo en un torneo cada vez más competitivo, sino también, aportándole en su formación integral.

of-am