Seguros Universal impulsa la educación jurídica con un libro

Fernando A. Ballista y Ernesto M. Izquierdo entregan libro a la directiva de Cadoar..

SANTO DOMINGO.- Como parte de su compromiso de contribuir a la educación de los profesionales de la industria aseguradora, Seguros Universal presentó el libro “Seguros de Responsabilidad Civil: fundamentos, teorías y modelos”, del doctor Fernando A. Ballista Diaz, que busca acercar conceptos jurídicos, de forma clara y accesible a emprendedores y empresas que enfrentan riesgos y muchas veces no conocen el alcance legal de sus actos.

El libro, auspiciado por Seguros Universal, fue puesto en circulación en el congreso de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), celebrado en el hotel JW Marriot Blue Mall, ante representantes nacionales e internacionales del sector asegurador.

La lectura del prólogo estuvo a cargo de Ernesto M. Izquierdo, presidente del consejo de administración de Seguros Universal, quien destacó que esta obra tiene el valor de compartir numerosos detalles prácticos y aplicables, incluyendo formatos para la suscripción de pólizas y breves ejemplos que funcionan como miniestudios de caso.

“Estos recursos convierten al libro en una valiosa fuente de consulta para la comunidad empresarial y aseguradora ante reclamaciones legales”, expresó Izquierdo.

Por su lado, Fernando A. Ballista explicó que la obra está compuesta por ocho capítulos que abordan desde los fundamentos teóricos hasta los distintos tipos de seguros de responsabilidad civil, incluyendo aquellos dirigidos al transporte terrestre, vehículos motorizados y transportistas de carga.

“El autor ha demostrado nuevamente su experiencia en la materia, y este libro se convierte en una valiosa herramienta tanto para la industria aseguradora como para las entidades académicas. Confiamos en que esta obra contribuirá significativamente a enriquecer el conocimiento en el campo del seguro en la República Dominicana”, expresó el Ing. Izquierdo.

El libro estará disponible al público por un período de 30 días en la página web: https://www.universal.com.do/ noticia.

of-am