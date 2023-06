Se visualiza una polarización del voto entre Luis y Leonel (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

POR MARCELINO SENA

Como pinta el panorama político para las próximas elecciones del año 2024, el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Abel Martínez estarán, porcentualmente fuera de competencia.

De ser así, habrá una polarización del voto entre los candidatos de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

De ser así, (otra vez), habrá cinco tipos de sufragios en las referidas elecciones. El primero es el voto de los militantes y simpatizantes del PRM, que pase lo que pase votarán por Luis, el segundo es el voto de los miembros y simpatizantes de la FP, que pase lo que pase votarán por Leonel, el tercero es el voto irracional, que piensa con el estómago, el cual votará por Leonel, porque cree que la culpa de los altos precios de los alimentos es del actual presidente, el cuarto es el voto consciente de las personas que piensan con el cerebro, que votarán por Luis, porque saben que lo de los precios es un asunto mundial, fruto de la pandemia y el movimiento bélico entre Rusia y Ucrania y no querrán volver atrás con Leonel y el quinto es el famoso voto silente, que espera la última hora para decidirse y que por lo regular votan por el candidato que mejor marca en las encuestas o que tienen mayor probabilidades de ganar las elecciones.

Ese voto silente es también material de compra, por lo que el candidato con más recursos económicos y mayor disposición a comprar se saldrá con una mayor tajada.

En ese contexto, el candidato del oficialismo, aunque todavía no ha dicho que quiere repostularse, tiene mayor ventaja, porque en la última encuesta Gallup, esta firma dice que el PRM dobla en voto a la FP, con 40 por ciento a un 20 por ciento.

Además, esa misma firma encuestadora dice que Leonel Fernadeez es el candidato con la mayor tasa de rechazo, con un 37 por ciento de personas que dijo que nunca votaría por él.

La reducción en el caudal de votos del PLD conviene y no conviene a la FP. conviene porque la mayoría de esa estampida va al partido de Leonel y no conviene porque al momento de una negociación entre el PLD y la FP, el partido morado no tendrá mucho que sumar a Leonel.

Seguiremos viendo el panorama.