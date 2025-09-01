Se querellan contra exministro Educación por lavado de activos
Santo Domingo, 1 sep (EFE).- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) se querelló este lunes contra el exministro de Educación Ángel Hernández, por violación a la ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio y a la de Lavado de Activos.
Hernández, de acuerdo con Adocco, omitió deliberadamente en la declaración jurada de patrimonio, la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo de 2022, antes de ser designado como ministro de Educación el 3 de agosto de 2022
Según la organización, Hernández no incluyó en su declaración jurada de bienes «su activo familiar más valioso, ni su empresa familiar con fines de lucro, con mayor capital invertido».
PLAYA MORÓN «PROPIEDAD» ESPOSA DE HERNÁNDEZ
Se trata de Constructora Playa Morón, la cual no aparece en la declaración jurada de bienes de Hernández.
La empresa tiene como propietarias a la esposa de Hernández, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y a su hija, Alejandrina María Hernández Acosta.
Adocco pidió al Ministerio Público acoger formalmente la querella y solicitud de investigación criminal en contra del exministro de Educación.
an/am
…
Excelente!! Ese ministro le hizo el daño más grande a la República Dominicana atento a el metió todos los HAiTIANOS a las escuelas dominicanas dejando a los Dominicanos sin cupo
I am making a good salary from home $4580-$5240/week , which is amazing under a year ago I was jobless in a horrible economy. I thank God every day I was blessed with these instructions and now its my duty to pay it forward and share it with Everyone,
Here is I started_______ WORKSTAR1.COM
La querella no está mal y es oportuna, pero si a eso vamos habria que querellarse contra todos los ministros y de ñapa CERRAR el congreso y el palacio nacional
El PRM-PPH demostrando lo que son, NARCOTRAFICANTES y DEFALCADORES.