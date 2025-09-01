Se querellan contra exministro Educación por lavado de activos

Hernández, de acuerdo con Adocco, omitió deliberadamente en la declaración jurada de patrimonio, la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo de 2022, antes de ser designado como ministro de Educación el 3 de agosto de 2022

Según la organización, Hernández no incluyó en su declaración jurada de bienes «su activo familiar más valioso, ni su empresa familiar con fines de lucro, con mayor capital invertido».

PLAYA MORÓN «PROPIEDAD» ESPOSA DE HERNÁNDEZ

Se trata de Constructora Playa Morón, la cual no aparece en la declaración jurada de bienes de Hernández.

La empresa tiene como propietarias a la esposa de Hernández, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y a su hija, Alejandrina María Hernández Acosta.

Adocco pidió al Ministerio Público acoger formalmente la querella y solicitud de investigación criminal en contra del exministro de Educación.

