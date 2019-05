Se deteriora vertiginosamente el puente Juan Bosch

No creo que exista una autoridad competente que no haya visto el progresivo deterioro del Puente Juan Bosch, pero por la dejadez parece no importarle a nadie.

Como los pensamientos son libres y llegan sin que usted los elabore, podríamos pensar que se trata de dejar que el deterioro se haga mucho mayor para poder justificar una gran partida para la reparación.

Si no es así, entonces cabe la pregunta: qué se está esperando para sustituir las juntas expansivas de dicho puente e igualmente con los cobertores de los cables que están podridos y la capa asfáltica que está deteriorada.

La verdad que uno siente pena y vergüenza cuando estas cosas pasan y pasan por negligencia. No es verdad que falten los recursos, el principal puente de la República Dominicana sin lugar a duda es el Juan Bosch, por ahí ha de transitar prácticamente todo el que llega desde el exterior por el Aeropuerto Internacional de las Américas y desde que se vea esa imagen, se proyecta la imagen de descuido y abandono.

Soy partidario de que se impulse sanciones penales por negligencias, por supuesto sin excluir las reparaciones civiles que debe recaer sobre el patrimonio del titular del organismo llamado a velar por el buen mantenimiento. Si esto sucediera cada cual atendiera sus cartones.

Cuando aprendamos a cobrar compulsivamente, entonces se vera la ventaja de pagar voluntariamente lo debido. Hasta la próxima.

