Se desliga de «poco interés» MP en irregularidades actual gestión

Luis Abinader

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader se desligó del «poco interés» mostrado por el Ministerio Público en casos de supuesta corrupción que involucran a funcionarios de su administración.

“Habría que preguntarle al Ministerio Público a ver a quién llama y a quién no llama. Hay cantidades de denuncias de corrupción de los gobiernos anteriores que tampoco han llamado. Sería bueno preguntarle”, expresó el mandatario al ser preguntado sobre el particular en el programa Zol de la Mañana.

DETECTADAS A TIEMPO

Aclaró que en su administración las irregularidades son detectadas a tiempo porque hay una supervisión estricta.

Dijo que «el Ministerio Público sabe a quien solicitar, de acuerdo a las pruebas que tenga en su poder». «La lucha contra la corrupción a favor de la transparencia, no solo fue una promesa de campaña, sino que se ha materializado durante nuestro gestión», subrayó.

“Hay muchas críticas de casos de corrupción del pasado que no se han llevado, y yo no he opinado”, afirmó.

CASOS «DEL PASADO»

Cuestionó la cantidad de acciones que implementaron los gobiernos pasados para prevenir la corrupción. “Yo no recuerdo ninguna, recuérdeme una”, expresó.

“Yo no puedo garantizar que no haya corrupción, lo que debo de garantizar es que yo actúe como estoy actuando, cosa que no era en el pasado”, declaró.

Agregó que «en las gestiones pasadas la corrupción estaba enraizada en todos los niveles. Ahora se está actuando con quien sea”.

«Erradicar la corrupción es determinante para lograr que una nación se desarrolle», indicó.

Instó a la oposición a que denuncie las irregularidades de las que tengan conocimiento, para llevar los casos a la justicia. “Lo que yo puedo decir es que en este gobierno no pasa un caso de RD$18,000 millones, aquí no pasa eso, aquí hay controles”, declaró.

jt/am