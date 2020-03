SDE: Vecinos Los Jardines del V Centenario exigen arreglo de calles

SANTO DOMINGO.- La Junta de Vecinos del sector Los Jardines del V Centenario, cerca del Hipódromo, en el municipio Santo Domingo Este (SDE), exigió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el arreglo de sus calles, aceras y contenes.

La presidenta de la Junta de Vecinos, María Cristina Sánchez, dijo que tienen 15 años pidiéndole al hoy ministro de Obras Públicas, Ramón A. Pepín del Rosario, y al Ayuntamiento de SDE, el asfaltado de las calles, la construcción de las aceras y contenes, por lo que están cansado de visitar a ambas entidades gubernamentales y todo se ha quedado en promesas.

Recordó que a finales de octubre del año pasado, fue por el sector la Oficina Técnica de Obras Públicas, midieron todas las calles durante cinco días con el equipo de topógrafos y que al terminar la llamaron y le dijeron que en los próximos días irían a hacer la prueba de suelo, para luego proceder a reparar y construir las aceras, contenes y asfaltado de las calles.

Prometieron para diciembre y nada

Agregó que le informaron que en diciembre esos trabajos estarían resueltos, pero que estamos en marzo y aun visitando a Obras Públicas, hablando con la señora Mónica, quien se comprometió con ellos y Ramón, que tiene que ver con los comunitarios en esa institución, y todo se ha quedado en promesas.

Expresó que esa es una comunidad donde viven personas ocupadas y no quieren caer en lo que caen muchos pueblos, en hacer huelgas y quemar gomas, pero que se ha dado cuenta que Obras Públicas resuelve sólo cuando “queman gomas” y no quieren llegar hasta ahí, quieren evitar eso, no obstante, van a tener que hacerlo para que sus calles sean asfaltadas.

Reiteró su llamado al ministro de Obras Públicas y le recordó que todas las urbanizaciones y barrios cercanos a ese sector tienen sus calles asfaltadas, como son: San Isidro, urbanización El Maestro, El Prado, Nuevo Amanecer, entre otros.

wj/am