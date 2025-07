ESCOCIA: Donald Trump ve inmigración «mata a Europa»

ESCOCIA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la inmigración está «matando a Europa». Durante su estancia recorrerá campos de golf propiedad de su familia y se reunirá con Von der Leyen y el primer ministro británico.

Trump llegó a Escocia comentando temas de inmigración siguiendo la línea dura que está llevando en su propio país. Afirmó que «hay que parar esta horrible invasión que está sufriendo Europa. Algunas personas, algunos líderes no han dejado que suceda. No están recibiendo el crédito adecuado». Sin embargo, no nombró a los líderes en mente para no «avergonzar» a los demás.

El presidente estadounidense tiene previsto reunirse durante su visita con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Von der Leyen había dicho que «discutirían las relaciones transatlánticas», en una semana en la que se han intensificado las negociaciones de cara al 1 de agosto, fecha límite fijada por Trump a partir de la cual dijo que impondrá aranceles del 30% a las importaciones de la UE.

Mientras tanto, los Estados miembros de la UE aprobaron una lista de contramedidas propias si no se llega a un acuerdo. Por su parte, Trump dijo el viernes que alcanzar un acuerdo con la UE sobre comercio sería «el mayor acuerdo de todos si lo logramos».

El presidente estadounidense también aprovechó para apuntar a la energía eólica, diciendo que Europa debería «parar los molinos de viento, estáis arruinando vuestros países… arruinando vuestros hermosos campos y valles, y matando a vuestros pájaros».

Trump ha expresado en múltiples ocasiones una intensa aversión por las turbinas eólicas, diciendo recientemente: «No quiero que los molinos de viento destruyan nuestro lugar».

of-am